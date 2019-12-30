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Демонтаж рекламных щитов. Архивное фото

В Кишиневе будут демонтированы все незаконные рекламные щиты

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191230/28718604/kishinev-proydet-totalnaya-proverka-vsey-ulichnoy-reklamy.html

Генеральный примар дал сотрудникам примэрии десять дней, чтобы провести тотальную проверку всей уличной рекламы в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан распорядился немедленно демонтировать все рекламные щиты, которые незаконно установлены на улицах столицы.

демонтаж рекламных щитов
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Кишиневе рекламный щит угрожает сотням жизней
На оперативном заседании примэрии градоначальник поручил вице-примарам Виктору Киронде и Илье Чебану немедленно заняться решением этой проблемы, а муниципальному управлению по архитектуре, урбанизму и земельным отношениям — в течение 10 дней подготовить полный доклад относительно размещения уличной рекламы в молдавской столице.

Обращаясь к ответственным лицам, столичный градоначальник отметил, что, если в будущем жители Кишинева сообщат о нарушениях в этой области, "разговор будет другим, с последствиями".

Ранее Чебан заявил, что в муниципии необходимо создать комиссию по регулированию уличной рекламы, которая бы давала заключение, можно устанавливать панно или билборды в конкретном месте, либо они вредят общему облику Кишинева.

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Теги:
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