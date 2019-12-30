В Кишиневе будут демонтированы все незаконные рекламные щиты

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан распорядился немедленно демонтировать все рекламные щиты, которые незаконно установлены на улицах столицы.
Обращаясь к ответственным лицам, столичный градоначальник отметил, что, если в будущем жители Кишинева сообщат о нарушениях в этой области, "разговор будет другим, с последствиями".
Ранее Чебан заявил, что в муниципии необходимо создать комиссию по регулированию уличной рекламы, которая бы давала заключение, можно устанавливать панно или билборды в конкретном месте, либо они вредят общему облику Кишинева.
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