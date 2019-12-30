Премьер Молдовы призвал прекратить преступления против детей в Кишиневе

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику пообещал лично накормить испорченными продуктами сотрудников примэрии (мэрии) Кишинева, ответственных за их закупку и поставки в детские сады молдавской столицы. Глава кабинета министров также напомнил, что "преступления против детей должны остаться в прошлом". Об этом Кику написал в понедельник на своей странице в социальной сети Facebook.
Несмотря на строгие меры, предпринятые на муниципальном уровне для борьбы с поставками испорченных продуктов в дошкольные учреждения, гимназии и лицеи, партии испорченного провианта все равно иногда попадают на столы самых маленьких граждан нашей страны.
"Несмотря на то, что по отношению к экономическим агентам, поставлявшим некачественные продукты питания, были применены строгие меры наказания, и им было запрещено работать в этой области, государственные учреждения продолжают поддерживать с ними договорные отношения через вновь созданные предприятия", - отмечается в пресс-релизе Агенства.
По заявлению ведомства, чтобы пресечь эту практику, закупающие госучреждения будут обязаны требовать у поставщиков доказательство их безупречной работы в течение не менее одного года.
Это - не первый инцидент, связанный с поставками некачественных и испорченных продуктов в детские сады и школы Кишинева. В августе проблема поставок некачественных и просроченных продуктов питания в образовательные учреждения Молдовы дошла до Высшего совета безопасности.
Внимание на такую серьезную проблему глава государства обратил после того, как в администрацию президента поступила жалоба от бывшего директора детского сада №177, расположенного в столичном секторе Чеканы. В ней женщина утверждала, что была уволена за попытку противостоять тем методам, которые использует управление образования, молодежи и спорта Чекан при закупках продуктов для детсадов.
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