Премьер Молдовы призвал прекратить преступления против детей в Кишиневе

Проблема с закупками продовольствия для питания в детских садах продолжает иметь место в молдавской столице - вопроса коснулся и премьер-министр Ион Кику, который обратился к генеральному примару Кишинева Иону Чебану с просьбой разобраться в ситуации.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику пообещал лично накормить испорченными продуктами сотрудников примэрии (мэрии) Кишинева, ответственных за их закупку и поставки в детские сады молдавской столицы. Глава кабинета министров также напомнил, что "преступления против детей должны остаться в прошлом". Об этом Кику написал в понедельник на своей странице в социальной сети Facebook.

Подобное заявление Кику сделал после того, как сотрудники Агентства публичных закупок зафиксировали очередные серьезные нарушения, связанные с поставками продовольствия в детские сады и школы столицы.

Несмотря на строгие меры, предпринятые на муниципальном уровне для борьбы с поставками испорченных продуктов в дошкольные учреждения, гимназии и лицеи, партии испорченного провианта все равно иногда попадают на столы самых маленьких граждан нашей страны.

"Несмотря на то, что по отношению к экономическим агентам, поставлявшим некачественные продукты питания, были применены строгие меры наказания, и им было запрещено работать в этой области, государственные учреждения продолжают поддерживать с ними договорные отношения через вновь созданные предприятия", - отмечается в пресс-релизе Агенства.

По заявлению ведомства, чтобы пресечь эту практику, закупающие госучреждения будут обязаны требовать у поставщиков доказательство их безупречной работы в течение не менее одного года.

Это - не первый инцидент, связанный с поставками некачественных и испорченных продуктов в детские сады и школы Кишинева. В августе проблема поставок некачественных и просроченных продуктов питания в образовательные учреждения Молдовы дошла до Высшего совета безопасности.

"Известно, что зарегистрировано за последнее время много подобных случаев. В основном речь идет о детских садах Кишинева. Речь идет о просроченных продуктах, которые включались в питание детей", - сказал тогда президент Игорь Додон.

Внимание на такую серьезную проблему глава государства обратил после того, как в администрацию президента поступила жалоба от бывшего директора детского сада №177, расположенного в столичном секторе Чеканы. В ней женщина утверждала, что была уволена за попытку противостоять тем методам, которые использует управление образования, молодежи и спорта Чекан при закупках продуктов для детсадов.

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