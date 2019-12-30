Чебан в интервью Sputnik: на какие жесткие меры готова пойти мэрия Кишинева

На вопрос о том, продолжаются ли нарушения в сфере обеспечения питанием воспитанников детских садов и школ, столичный градоначальник заявил, что пока "не увидел, чтобы кто-то был наказан".

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. В скандале с обеспечением питанием несовершеннолетних в школах и детсадах молдавской столицы власти города намерены действовать жестко. Об этом заявил в понедельник в интервью радиостудии Sputnik Молдова примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Сегодня говорили о питании в школах, о поборах, которые допускаются. Создадим рабочую группу, которая займется разработкой поправок в законодательство. Не понимаю, почему управление образования занимается закупками. В обязанности этого управления должно входить образование", - сказал Чебан.

Он добавил, что необходимо навести порядок с закупками. По его словам, "нельзя допустить, чтобы дети травились в образовательных учреждениях – как школах, так и в детсадах". На вопрос о том, продолжаются ли подобные нарушения с питанием несовершеннолетних, столичный градоначальник заявил, что пока "не увидел, чтобы кто-то был наказан".

"Дела есть. А люди (на местах – ред.) практически те же. Мы должны жестко действовать. Мы предложим это в течение следующих недель", - подчеркнул примар.

Он отметил, что в понедельник предупреждение вынесли главе управления образования Родике Гуцу в связи с недочетами в работе "в разгар сезона, когда должны быть представлены отчеты, когда заканчиваются сессии, когда должны подсчитываться оценки".

На вопрос о том, уйдет ли Гуцу из примэрии, Чебан ответил, что чиновница должна покинуть столичную администрацию по собственному желанию.

"Сегодня попросил объяснений в письменном виде. Мое мнение - она должна уйти, в частности, и по причине того, что произошло в сфере публичных закупок - это касается питания, а также в связи с поборами, которые продолжаются в школах и детских садах, а все делают вид, что этого не происходит. В этом смысле я настоял на формировании рабочей группы. Сейчас вместе с Национальным антикоррупционным центром выстроим стратегию, линию по борьбе с коррупцией, поймем, как навести порядок и бороться с поборами", - сказал Чебан.

Скандал продолжается

Ранее Молдову всколыхнула шокирующая история, произошедшая в одном из детских садов Кишинева, который снабжался рыбой с червями, хлебом с мазутом и металлическими элементами, а также протухшим мясом. Тогда выяснилось, что этот случай оказался не единичным. Проблема поставок некачественных и просроченных продуктов питания в образовательные учреждения Молдовы дошла до Высшего совета безопасности.

В понедельник, 30 декабря, в Агентстве по государственным закупкам сообщили, что в процессе приобретения продуктов для столовых школ и детских садов по-прежнему фиксируются серьезные нарушения.

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Премьер-министр Ион Кику пообещал лично накормить испорченными продуктами сотрудников примэрии, ответственных за их закупку и поставки в детские сады Кишинева. Глава кабинета министров также напомнил, что "преступления против детей должны уйти в прошлое". Об этом Кику написал на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

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