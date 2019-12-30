Рождественский караван спасателей устроил праздник для детей в Леова

Традиционный Рождественский караван пожарных и спасателей уже побывал в Каушанах, Унгенах, Чимишлии и в Бельцах.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Рождественский караван спасателей и пожарных побывал в детском центре размещения в селе Купкуй района Леова.

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) привезли подарки для 36 детей, которые временно размещены в приюте.

Детям подарили сладости, игрушки и одежду. Кроме того, их познакомили с празднично украшенной специальной техникой и рассказали об основных правилах безопасности.

Рождественский караван уже побывал в Каушанах, Унгенах, Чимишлии и Бельцах. Колонна спецмашин отправилась в путь по Молдове 24 декабря с площади Великого национального собрания.

Этот новогодний проект осуществляется ГИЧС уже четвертый год подряд.

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