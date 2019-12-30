Накануне Нового года и Рождества более 35 тысяч молдаван вернулись на родину

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik, Анна Руссу. В период с 23 по 29 декабря контрольно-пропускные пункты пересекли 405 тысяч 169 раз. Большая часть граждан вернулась в страну – 226 тысячи 492 въезда в республику. Об этом сообщает Пограничная полиция.
Некоторые молдавские таможенные КПП скоро будет не узнать - подробности >>>
Также, в течение предыдущей недели 117 иностранных граждан и 161 транспортное средство получили отказ во въезде в республику.
Наиболее пересекаемыми КПП стали:
- Международный аэропорт Кишинева - 9 тысяч 799 человек;
- Леушены - 9 тысяч 129 человек;
- Скуляны - 7 тысяч 477 человек;
- Атаки - 7 тысяч 16 человек;
- Джурджулешты-Галац - 5 тысяч 541 человек;
В настоящее время все пропускные пункты работают в стандартном режиме. Количество сотрудников перед зимними торжествами было увеличено.
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