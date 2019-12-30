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Аэропорт Кишинева

Накануне Нового года и Рождества более 35 тысяч молдаван вернулись на родину

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (142)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191230/28720785/nakanune-novogo-goda-i-rozhdestva-moldavane-vozvraschayutsya-na-rodinu.html

В преддверии зимних праздников большинство молдавских граждан стремятся возвратиться на родину, чтобы провести время с родными и близкими.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik, Анна Руссу. В период с 23 по 29 декабря контрольно-пропускные пункты пересекли 405 тысяч 169 раз. Большая часть граждан вернулась в страну – 226 тысячи 492 въезда в республику. Об этом сообщает Пограничная полиция.

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Самым загруженным днем прошлой недели стала суббота, 28 декабря, когда было зарегистрировано более 65 тысяч пересечений границы людьми и более 14 тысяч 800 - транспортными средствами. Границу пересекло более 35,7 тысячи молдавских граждан, из которых 18,8 тысячи - вернулись в Молдову.

Также, в течение предыдущей недели 117 иностранных граждан и 161 транспортное средство получили отказ во въезде в республику.

Наиболее пересекаемыми КПП стали:

  • Международный аэропорт Кишинева - 9 тысяч 799 человек;
  • Леушены - 9 тысяч 129 человек;
  • Скуляны - 7 тысяч 477 человек;
  • Атаки - 7 тысяч 16 человек;
  • Джурджулешты-Галац - 5 тысяч 541 человек;

В настоящее время все пропускные пункты работают в стандартном режиме. Количество сотрудников перед зимними торжествами было увеличено.

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (142)

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