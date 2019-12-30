Как травят кишиневцев: эта рыба могла попасть на новогодние столы - видео

Жителям столицы надо быть предельно внимательными при покупке с рук продуктов питания, сэкономленные деньги могут обернуться острым пищевым отравлением.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Проблема продажи продуктов питания на обочинах дорог в неподобающих условиях существует давно. Сотрудники полиции стараются пресекать такую практику, однако торговцы оказываются более ушлыми и продолжают выносить на продажу скоропортящиеся продукты - молоко, творог, мясо, рыбу.

Сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями при Управлении полиции Кишинева удалось задержать женщину, которая намеревалась продать оптовую партию копченой рыбы без соответствующих документов, свидетельствующих о качестве и происхождении продукта.

Торговля велась прямо из микроавтобуса по улице Валя Быкулуй в Кишиневе. Различные виды копченой рыбы продавались на пыльной обочине. Общая стоимость изъятого оперативниками товара составляла 10 тысяч леев.

Всю изъятую продукцию сотрудники полиции передали на экспертизу в муниципальное управление продовольственной безопасности. Там специалисты оценят качество товара и вынесут вердикт - был ли он пригоден для реализации.

В качестве меры пресечения женщина получила штраф в размере 4500 леев. В столичной полиции уточняют, что в период праздников продолжат проверки торговых точек, чтобы определить, кто и где занимается незаконной реализацией провианта. Граждан призывают покупать продукты только в специально-предназначенных для этого магазинах.

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