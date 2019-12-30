22:17 30 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.23
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.73
Поиск
Скумбрия, архивное фото.

Как травят кишиневцев: эта рыба могла попасть на новогодние столы - видео

© Flickr / James F Clay
Общество
Получить короткую ссылку
81 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/933/08/9330827.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191230/28720805/kak-travyat-kishinevtsev-eta-ryba-mogla-popast-na-novogodnie-stoly.html

Жителям столицы надо быть предельно внимательными при покупке с рук продуктов питания, сэкономленные деньги могут обернуться острым пищевым отравлением.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Проблема продажи продуктов питания на обочинах дорог в неподобающих условиях существует давно. Сотрудники полиции стараются пресекать такую практику, однако торговцы оказываются более ушлыми и продолжают выносить на продажу скоропортящиеся продукты - молоко, творог, мясо, рыбу. 

Сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями при Управлении полиции Кишинева удалось задержать женщину, которая намеревалась продать оптовую партию копченой рыбы без соответствующих документов, свидетельствующих о качестве и происхождении продукта. 

Торговля велась прямо из микроавтобуса по улице Валя Быкулуй в Кишиневе. Различные виды копченой рыбы продавались на пыльной обочине. Общая стоимость изъятого оперативниками товара составляла 10 тысяч леев. 

Всю изъятую продукцию сотрудники полиции передали на экспертизу в муниципальное управление продовольственной безопасности. Там специалисты оценят качество товара и вынесут вердикт - был ли он пригоден для реализации.

В качестве меры пресечения женщина получила штраф в размере 4500 леев. В столичной полиции уточняют, что в период праздников продолжат проверки торговых точек, чтобы определить, кто и где занимается незаконной реализацией провианта. Граждан призывают покупать продукты только в специально-предназначенных для этого магазинах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Тромбицкий: какую рыбу еще можно поймать в Днестре
Какую рыбу в Молдове небезопасно есть - видео
Есть или не есть: усиленные проверки импортной рыбы показали реальную картину
Теги:
Кишинев, задержание, полиция, Новый год, рыба


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
"Перспектива" для журналистов Молдовы - в пресс-центре Sputnik их наградили
Россия подготовит комплексный ответ на притеснения сотрудников Sputnik Эстония
Россия подготовит комплексный ответ на притеснения сотрудников Sputnik Эстония
Молдаване тратят меньше всех на досуг и культуру
На что жители Молдовы меньше остальных тратят деньги

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться