Операция "Тезей": в Молдове раскрыта международная сеть торговли людьми

Под эгидой Интерпола действовали совместные следственные группы, состоящие из офицеров из Молдовы, Греции, Нидерландов и Испании.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. В Молдове и на территории еще нескольких стран прошла масштабная международная операция по борьбе с торговлей людьми, организованная под Интерполом и получившей название "Тезей".

С молдавской стороны приняли участие сотрудники Пограничной полиции, Генерального инспектората полиции, Бюро по миграции и убежищу, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

На территории Молдовы было проведено 13 обысков, задержаны и помещены в превентивное заключение два человека, еще четверо взяты под надзор. Все они подозреваются в сутенерстве, торговле детьми и торговле людьми с целью трудовой и сексуальной эксплуатации.

Совместные группы, состоящие из офицеров из Молдовы, Греции, Нидерландов и Испании, раскрыли несколько преступных групп, специализирующихся на торговле людьми и освободили ряд их жертв, включая граждан Молдовы, которым была оказана необходимая помощь по репатриации.

В ходе следственных мероприятий были обнаружены и задержаны 7 человек, которые находятся в национальном розыске.

В ходе операции, общими силами правоохранительных структур Молдовы, Великобритании, Италии, Германии и Турции были обнаружены и задержаны еще 5 человек, подозреваемых в организации сети торговли людьми. Ряд задержаний прошел также на территории Косово и региона, неконтролируемого правительством Республики Кипр.

Операция "Тезей" помогла улучшить и контроль на границах Молдовы. Во время рейдов были обнаружены 84 нелегальных иммигранта (из Украины, России, Турции, Грузии, Израиля, Азербайджана и США), были раскрыты 16 преступлений, связанных с торговлей людьми.

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