22:17 30 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.23
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.73
Поиск
Сотрудники подразделений специального назначения, архивное фото

Операция "Тезей": в Молдове раскрыта международная сеть торговли людьми

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
Получить короткую ссылку
147 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2717/39/27173966.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191230/28721000/operatsiya-tezey-v-moldove-nanesli-udar-po-mezhdunarodnoy-seti-torgovli-lyudmi.html

Под эгидой Интерпола действовали совместные следственные группы, состоящие из офицеров из Молдовы, Греции, Нидерландов и Испании.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. В Молдове и на территории еще нескольких стран прошла масштабная международная операция по борьбе с торговлей людьми, организованная под Интерполом и получившей название "Тезей".

Работа публичного дома
© AP Photo / Stringer
Суд вынесет приговор жителю Молдовы, обвиняемому в торговле людьми в Греции

С молдавской стороны приняли участие сотрудники Пограничной полиции, Генерального инспектората полиции, Бюро по миграции и убежищу, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

На территории Молдовы было проведено 13 обысков, задержаны и помещены в превентивное заключение два человека, еще четверо взяты под надзор. Все они подозреваются в сутенерстве, торговле детьми и торговле людьми с целью трудовой и сексуальной эксплуатации.

Совместные группы, состоящие из офицеров из Молдовы, Греции, Нидерландов и Испании, раскрыли несколько преступных групп, специализирующихся на торговле людьми и освободили ряд их жертв, включая граждан Молдовы, которым была оказана необходимая помощь по репатриации.

В ходе следственных мероприятий были обнаружены и задержаны 7 человек, которые находятся в национальном розыске.

Девушка
© Flickr / ALlisson H
Кошмарный бизнес на торговле людьми в Кишиневе: дело передано в суд

В ходе операции, общими силами правоохранительных структур Молдовы, Великобритании, Италии, Германии и Турции были обнаружены и задержаны еще 5 человек, подозреваемых в организации сети торговли людьми. Ряд задержаний прошел также на территории Косово и региона, неконтролируемого правительством Республики Кипр.

Операция "Тезей" помогла улучшить и контроль на границах Молдовы. Во время рейдов были обнаружены  84 нелегальных иммигранта (из Украины, России, Турции, Грузии, Израиля, Азербайджана и США), были раскрыты 16 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Голландии пограничники задержали автобус с гражданами Молдовы: реакция МИДЕИ
Уроженец Чадыр-Лунги сядет в тюрьму за гнусное преступление
Теги:
торговля людьми


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
"Перспектива" для журналистов Молдовы - в пресс-центре Sputnik их наградили
Россия подготовит комплексный ответ на притеснения сотрудников Sputnik Эстония
Россия подготовит комплексный ответ на притеснения сотрудников Sputnik Эстония
Молдаване тратят меньше всех на досуг и культуру
На что жители Молдовы меньше остальных тратят деньги

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться