Как решить одну из главных проблем Кишинева - рецепт от генпримара

Столичный градоначальник сообщил, что одним из приоритетов кишиневских властей в 2020 году станет решение проблемы дорожно-транспортной инфраструктуры города.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Кишинев на протяжении последних лет особенно остро страдает от обилия автомобильных пробок. В часы пик главные и второстепенные дорожные артерии столицы наполняются преимущественно частным транспортом, в потоке которого застревает и общественный. Причин у этого явления много. Как решать одну из главных проблем города, в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Столичный градоначальник сообщил, что в понедельник провел дискуссии с представителями МВД и предложил провести совместное заседание. Речь как раз шла о дорожно-транспортных проблемах.

"Здесь очень много вопросов, которые необходимо рассматривать комплексно. В первую очередь для того, чтобы отдать предпочтение общественному транспорту и организовать отдельные полосы. Но для этого необходимо, чтобы у нас было достаточно общественного транспорта. Это один из приоритетов на следующий год", - сказал Чебан.

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Градоначальник отметил, что не будет раскрывать все подробности, но у столичной администрации есть несколько идей, как пополнить автобусный и троллейбусный парки муниципия.

По его словам, мэрия работает и в направлении инноваций. "Думаем, как можно решить практический вопрос с "умными" светофорами, камерами видеонаблюдения, чтобы полностью включить их в процесс дорожного трафика. То есть камера фиксирует ситуацию на том или ином участке дороги и передает информацию на светофор", - сказал Чебан.

Он отметил, что есть несколько наиболее проблемных участков, по которым требуется отдельное решение. Как считает примар, к примеру, круг на улице А. Руссо необходимо убрать и установить на том участке "умный" светофор.

Также, как заявил столичный градоначальник, нужно непосредственное участие патрульных инспекторов.

"В городе насчитывается свыше 400 тысяч машин, которые ежедневно пересекают Кишинев или находятся в столице. В городе в принципе предусмотрено (место – ред.) для менее, чем 90 тысяч автомобилей. Существуют и проблемы с парковками и с объездной дорогой вокруг Кишинева, которыми мы тоже начнем заниматься со следующего года", - сказал Чебан.

Столичный градоначальник отметил, что в 2020 году кишиневские власти намерены уделить особое внимание ремонту и строительству дорог.

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