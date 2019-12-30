В супермаркетах Кишинева появились "роковые" яйца из будущего - фото

На прилавках магазинов столицы можно увидеть все, что угодно, даже продукт, произведенный в следующем году.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Видавших виды кишиневских покупателей, казалось бы, сложно удивить чем-то. Наученные горьким опытом покупки просроченных продуктов, многие въедливо проверяют дату изготовления товара, а также внимательно читают информацию на упаковке.

Однако, указывая дату производства товара, компании поставщики иногда допускают курьезные ситуации. Очевидцы засняли и выложили фотографию, запечатлевшую один из таких казусов.

На прилавке одного из столичных супермаркетов продают куриные яйца, которые, судя по маркировке, снесены курами в еще не наступившем 2020 году, причем сразу после зимних праздников - 13 января.

Это, конечно сложно назвать нарушением, поскольку производитель наверняка хотел указать конечную дату, до истечения которой продукт можно употреблять в пищу.

Однако, как правило, на куриных яйцах указывают и дату производства продукта. А в Молдове, судя по маркировке, живут весьма "продвинутые" куры, которые несут яйца с видом на будущее. Такой вот, предновогодний курьез.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK