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Куриные яйца ouă de găină

В супермаркетах Кишинева появились "роковые" яйца из будущего - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191230/28722002/v-supermarketakh-kishineva-poyavilis-yaytsa-iz-buduschego-foto.html

На прилавках магазинов столицы можно увидеть все, что угодно, даже продукт, произведенный в следующем году.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Видавших виды кишиневских покупателей, казалось бы, сложно удивить чем-то. Наученные горьким опытом покупки просроченных продуктов, многие въедливо проверяют дату изготовления товара, а также внимательно читают информацию на упаковке.

Однако, указывая дату производства товара, компании поставщики иногда допускают курьезные ситуации. Очевидцы засняли и выложили фотографию, запечатлевшую один из таких казусов. 

На прилавке одного из столичных супермаркетов продают куриные яйца, которые, судя по маркировке, снесены курами в еще не наступившем 2020 году, причем сразу после зимних праздников - 13 января. 

Это, конечно сложно назвать нарушением, поскольку производитель наверняка хотел указать конечную дату, до истечения которой продукт можно употреблять в пищу. 

Однако, как правило, на куриных яйцах указывают и дату производства продукта. А в Молдове, судя по маркировке, живут весьма "продвинутые" куры, которые несут яйца с видом на будущее. Такой вот, предновогодний курьез.

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