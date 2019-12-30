Рейтинг доверия: кто может победить на следующих выборах президента Молдовы

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Кандидат от Партии социалистов Республики Молдова победил бы на ближайших выборах президента страны. Таковы данные социологического опроса "Барометр общественного мнения", представленные в понедельник Институтом общественных политик (ИОП).

Согласно опросу, если бы в ближайшее воскресенье состоялись президентские выборы, то большинство опрошенных поддержали бы выдвиженца от Партии социалистов – 23,58%. Претендент от PAS набрал бы 17,55%, а от Демпартии – 6,02%. Кандидаты от остальных политформирований не преодолели бы даже пятипроцентный порог.

Как отметил на презентации опроса директор ИОП, политолог Аркадие Барбарошие, "39,13% респондентов не знают, за кого голосовать".

"Из примерно 40% опрошенных, которые не знают, не ответили или заявили, что не будут голосовать, очень трудно предположить, какие партии могут победить на этих выборах. Обращу внимание, что из этого числа респондентов порядка 20% вообще не собираются принимать участие в выборах", - отметил эксперт.

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Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Доверие к политическому классу

На вопрос о том, есть ли в Молдове хотя бы одна партия, которая представляет интересы того или иного респондент, 45,5% опрошенных ответили утвердительно. Ответивших отрицательно оказалось 48,1%.

По данным исследования, наибольшим доверием среди респондентов пользуется президент республики Игорь Додон (38%). На втором месте – Майя Санду с примерно 30%. Третью строчку с 26% разделили примар Кишинева Ион Чебан и спикер парламента Зинаида Гречаная. В пятерку вошли лидер Партии коммунистов Владимир Воронин и глава "Нашей партии" Ренато Усатый.

А если выборы в парламент?

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в высший законодательный орган страны, то большинство опрошенных поддержали бы пропрезидентскую Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) — 27,6%. На втором месте расположилась бы партия PAS с 17,5%. На третьей строчке — Демократическая партия. За нее бы проголосовали 7,4% респондентов.

Остальные партии, согласно результатам социологического исследования, не преодолели бы шестипроцентный порог.

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"Не знают, не ответили или не будут голосовать 31,5%. Опять очень много тех, кто не определился, за кого голосовать. И это надо рассматривать, как призыв к политическим партиям много работать "в поле", чтобы убедить людей голосовать за них", - считает Барбарошие.

Выборы в парламент Молдовы прошли 24 февраля 2019 года. Высший законодательный орган избирается на четырехлетний срок.

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