Как президенты поздравляли Молдову с Новым годом

Традиционно в последние минуты уходящего года президенты и премьер-министры по всему миру выступают по телевидению с новогодними поздравлениями. На фоне государственных зданий и рождественских елок первые лица подводят итоги года и рассказывают о перспективах года наступающего.

Не просто поздравление

Однако в странах СНГ новогодние телепоздравления первых лиц всегда были чем-то большим, чем просто речь первого лица, обращенная к гражданам.

В Германии, Франции или Австралии телепоздравление главы государства — это монолог, не подразумевающий некой специальной реакции со стороны слушателя. А вот у нас это всегда часть праздника, волнующий ритуал и сигнал к немедленному действию.

"Идите сюда, сейчас поздравлять будет!" — именно в этот момент на пространствах от Камчатки до Прута и от Ледовитого океана до Китая начинают хлопать миллионы пробок, а увитые серпантином граждане выстраиваются перед телевизорами с бокалами наперевес. Терпеливо ожидая, когда можно будет воскликнуть "С Новым годом!" — и немедленно выпить.

Бьют часы на Спасской башне

Интересно, что несмотря на повороты и даже петли, которые описывал политический курс Молдовы в отношениях с Россией за минувшие тридцать почти лет, кремлевские куранты у нас ничуть не утратили своей праздничной роли.

Здесь нет никакой точной статистики, однако это тот случай, когда все всё знают и без сухих цифр. Обращая разницу во времени с Москвой в свою пользу, многие жители Молдовы с удовольствием встречают Новый год два раза подряд, — выслушав еще одно поздравление, но уже от российского президента, и с воодушевлением чокнувшись под звон часов на Спасской башне.

Более того, были в нашей непростой истории моменты, когда граждане решительно предпочитали новогоднюю речь президента России спичу очередного отечественного "врио главы государства". Никто ведь не любит в такой торжественный, уважаемый праздник выслушивать поздравления от не очень уважаемых людей.

Мирча Снегур и Петр Лучинский

С момента обретения независимости в Молдове пост главы государства занимали пять президентов (если считать и получившего свой пост в сомнительных обстоятельствах Николае Тимофти, которому многие до сих пор отказывают в легитимности и признании).

Говорят, что интернет помнит все. Это неверно — интернет помнит только то, что в него загрузили. Именно поэтому так сложно найти на Youtube, который начал работать в 2005 году, новогодние телепоздравления первого президента Молдовы Мирчи Снегура (1990-1997 годы) и второго президента — Петра Лучинского (1997-2001 годы).

Их новогодние записи погребены где-то в архивах молдавского гостелерадио — если они вообще сохранились. Однако из того, что помнят старожилы, можно заключить, что поздравления эти были выдержаны в традиционном, камерном духе. Это - умиротворяющая обстановка кабинета, обязательно — новогодняя елка и государственный флаг.

Правда, времена тогда были особенно тяжелые и запомнились в основном тем, что зарплату на предприятиях выдавали (если вообще выдавали) кому калошами, кому — отопительными радиаторами, ну а пенсий не платили вовсе.

Владимир Воронин

Третий президент Молдовы пробыл на своем посту дольше всех, два полных срока (2001-2009 годы). И соответственно, больше всех остальных президентов поздравлял граждан Молдовы с Новым годом — восемь раз.

Последнее президентское новогоднее обращение Владимира Воронина прозвучало в предвыборном 2008 году. В нем глава государства сказал, что надеется на победу "здоровых политических сил", которые будут укреплять в Молдове демократические и европейские ценности, и на окончательное решение приднестровской проблемы.

Как мы теперь уже знаем, в 2009 году события развернулись совсем иначе, и к власти пришли не вполне здоровые, или даже совсем нездоровые силы.

Исполняющий обязанности №1

Выборы президента в парламенте в 2009 году не состоялись, Конституция, которая казалась незыблемой, под ударами политиков начала напоминать швейцарский сыр с дырками, страну терзал перманентный политический кризис. А избрание нового президента затянулось на три долгих года, наполненных митингами, уличными шествиями и жестким противостоянием между партиями. За неимением лучшего, с Новым годом по телевизору народ поздравляли врио — временно исполняющие обязанности президента.

Самым запомнившимся из них, конечно, стал Михай Гимпу, раздавший множество орденов и обогативший историю страны множеством афоризмов (от "Как говорят поляки, бонжур, маман!" до "Пиу-пиу"), а также своей борьбой с "русскими танками". Именно он поздравлял жителей Молдовы с праздником в 2009 году.

В своей новогодней речи Гимпу заявил, что темное прошлое осталось в уходящем году, и всех ждет только светлое будущее, а также великие изменения.

Исполняющие обязанности №2 и №3

Однако никаких особенных изменений не произошло, если не считать того, что после ряда бурных политических пертурбаций Михай Гимпу утерял свою должность исполняющего обязанности президента. Страна едва не осталась без поздравления — на два дня должность врио президента перешла к премьеру Владимиру Филату (позже отправленному в тюрьму по обвинению в коррупции). Буквально в последний день его сменил очередной врио —спикер парламента Мариан Лупу, который и поздравил народ Молдовы с праздником 31 декабря 2010 года.

Он же обратился с экранов телевизоров к молдавскому народу и 31 декабря 2011 года. В роли исполняющего обязанности Лупу чувствовал себя уже более уверенно — он не сидел за столом, будто прячась от народа, а уверенно стоял возле новогодней елки.

Николае Тимофти

В 2012 году Молдова наконец обрела президента (с чем согласились далеко не все). Николае Тимофти ничем особенно не запомнился молдавскому народу. Однако с телевизионным обращением он выступал четыре раза, в последний раз — в 2015 году.

При Тимофти интерьер в кадре новогоднего телеобращения обогатился горящим камином, а также бокалом шампанского, который поднимался (но не выпивался) в конце выступления.

Игорь Додон

Новый импульс новогодние поздравления получили со вступлением в должность президента Молдовы Игоря Додона.

И, если в 2016 году поздравление президента еще носило на себе налет консервативности (кабинет, новогодняя елка, бокал шампанского), то уже в 2017 году кадр изменился — в новогоднем телеобращении вместе с президентом участвовала и первая леди — супруга главы государства Галина Додон.

А к 2018 году формат телеобращения уже окончательно стал соответствовать современным трендам. Президент поздравил народ Молдовы с Новым годом не из кабинета, а морозоустойчиво стоя на улице, на фоне здания президентской администрации.

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