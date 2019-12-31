Примар Кишинева Ион Чебан оценил, каким был 2019 год для города

Глава столичной администрации выступил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, где рассказал о том, какие изменения уже произошли, а также поделился планами на будущее.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Уходящий 2019 год генеральный примар Кишинева Ион Чебан оценил, как очень непростой и насыщенный целым рядом важных для страны и ее столицы событий.

"Это был очень непростой год, на самом деле. Произошло много изменений. Я думаю, что положительных, как на центральном, так и на местном уровне", - заявил Чебан.

Если говорить конкретно о Кишиневе, то, по словам генпримара, за этот короткий срок кое-что удалось сделать.

"Как минимум, чуть-чуть навести порядок и чистоту в городе, создать атмосферу праздника. Естественно, все проблемы города, начиная с качества дорог, никуда не уходят. Постепенно мы начнем их решать в следующем году", - уточнил мэр.

Проблем в городе, по словам мэра, накопилось очень много. Однако в примэрии Кишинева не намерены пенять на просчеты предыдущих руководителей.

Как заявил Чебан, следующий год будет полон работы для столичной администрации, в примэрии намерены "засучить рукава и работать".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK