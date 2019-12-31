Примар Кишинева Ион Чебан оценил, каким был 2019 год для города

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Уходящий 2019 год генеральный примар Кишинева Ион Чебан оценил, как очень непростой и насыщенный целым рядом важных для страны и ее столицы событий.
"Это был очень непростой год, на самом деле. Произошло много изменений. Я думаю, что положительных, как на центральном, так и на местном уровне", - заявил Чебан.
Если говорить конкретно о Кишиневе, то, по словам генпримара, за этот короткий срок кое-что удалось сделать.
"Как минимум, чуть-чуть навести порядок и чистоту в городе, создать атмосферу праздника. Естественно, все проблемы города, начиная с качества дорог, никуда не уходят. Постепенно мы начнем их решать в следующем году", - уточнил мэр.
Проблем в городе, по словам мэра, накопилось очень много. Однако в примэрии Кишинева не намерены пенять на просчеты предыдущих руководителей.
Как заявил Чебан, следующий год будет полон работы для столичной администрации, в примэрии намерены "засучить рукава и работать".
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