16:34 31 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.21
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.72
Поиск
Примэрия Кишинева, архивное фото.

Примар Кишинева Ион Чебан оценил, каким был 2019 год для города

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2873/07/28730760.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191231/28722202/primar-kishineva-ion-cheban-otsenil-kakim-byl-2019-god-dlya-goroda.html

Глава столичной администрации выступил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, где рассказал о том, какие изменения уже произошли, а также поделился планами на будущее.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Уходящий 2019 год генеральный примар Кишинева Ион Чебан оценил, как очень непростой и насыщенный целым рядом важных для страны и ее столицы событий.

"Это был очень непростой год, на самом деле. Произошло много изменений. Я думаю, что положительных, как на центральном, так и на местном уровне", - заявил Чебан.

Если говорить конкретно о Кишиневе, то, по словам генпримара, за этот короткий срок кое-что удалось сделать.

Карусель, иллюстративное фото.
© Sputnik / Yana Zaharova
Неприличный аттракцион в Кишиневе: и дорого, и вульгарно

"Как минимум, чуть-чуть навести порядок и чистоту в городе, создать атмосферу праздника. Естественно, все проблемы города, начиная с качества дорог, никуда не уходят. Постепенно мы начнем их решать в следующем году", - уточнил мэр.

Проблем в городе, по словам мэра, накопилось очень много. Однако в примэрии Кишинева не намерены пенять на просчеты предыдущих руководителей.

Как заявил Чебан, следующий год будет полон работы для столичной администрации, в примэрии намерены "засучить рукава и работать".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Чебан заявил об автоматизации процесса выдачи авторизаций на строительство
Ион Чебан рассказал, когда у кольца на Рышкановке установят умный светофор
Чебан в интервью Sputnik: на какие жесткие меры готова пойти мэрия Кишинева
Теги:
планы, события, оценка, 2019 год, Ион Чебан


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
Конкурс "Перспектива" для журналистов Молдовы - итоги 2019 года
Новый год стучится в дверь: что пожелал Евгений Дога читателям Sputnik Молдова
Новый год стучится в дверь: что пожелал Евгений Дога читателям Sputnik Молдова
Полная программа Новогодней ночи в центре Кишинева
Новый год в Кишиневе: полная программа мероприятий

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться