Госбюджет был пополнен Таможенной службой на более чем 500 миллионов леев

По информации пресс-службы ведомства, на прошлой неделе было оформлено более 10 тысяч 500 таможенных деклараций.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik, Анна Руссу. В период с 23 по 29 декабря 2019 года в государственный бюджет Молдовы Таможенной службой было перечислено более полумиллиарда леев.

На прошлой неделе было выявлено 130 нарушений таможенного законодательства, 92 из которых касаются превышения срока пребывания автомобилей с иностранными регистрационными номерами на территории Молдовы. Также в указанный период было составлено 58 протоколов о правонарушениях и наложено штрафов в размере более 212 тысяч леев.

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В отчетный период было зафиксировано более 80 тысяч 390 пересечений транспортными средствами. Наибольшие показатели трафика были отмечены на молдавско-румынской границе, а наиболее транзитными таможенными постами остаются Леушены и Скулены с более 17 тысячами 400 и 11 тысячами 942 пересечениями соответственно.

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