Топ-5 признаков того, что завтра Новый год, - а вы чуть не прозевали его

Если вы замотались из-за всей этой суеты, если календарь "промазал" и не указал сегодняшнюю дату, то все равно несколько признаков подскажут — на дворе… праздник.

Александр Волков, для Sputnik Молдова

Современный человек необычайно загружен: работа, еще работа, море информации, все нужно успеть и узнать вовремя. Часто "хомо сапиенс XXI века" не замечает того, что творится у него под самым носом. Оторвитесь на минутку от телефона, планшета, часов и других ненаглядных гаджетов...Вот вам пять простых признаков того, что скоро Новый год.

И пускай снег, может быть, и не выпадет в сказочную ночь. Разве это нам помешает отметить Новый год и Рождество шумно, весело и с огоньком? Нет, не помешает, хотя и жаль, конечно, что игры в снежки могут отмениться… Но все равно — с Новым Годом, друзья!