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Коллеги Деда Мороза: угадай из каких они стран

© AP Photo / Vahid Salemi
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191231/28724618/Kollegi-Deda-Moroza-ugaday-iz-kakoy-oni-strany.html

У "новогоднего старика" есть не только снегурочка и помощники, но коллеги в разных странах. Давайте познакомимся с самыми оригинальными из них.

Клаус Морозов, для Sputnik Молдова

В Кишиневе зимние праздники — в самом разгаре. Завтра - Новый год, потом – Рождество (7 января), ну, а завершатся гуляния 13-14 января в "Старый новый год" и День Святого Василия.

Оно и понятно, почему зимой столько праздников: согреваться как-то нужно. Но именно в эти дни для Деда Мороза добавляется работенка. К счастью, у него есть коллеги в разных странах. Давайте познакомимся с самыми оригинальными из них.



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