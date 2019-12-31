Коллеги Деда Мороза: угадай из каких они стран

У "новогоднего старика" есть не только снегурочка и помощники, но коллеги в разных странах. Давайте познакомимся с самыми оригинальными из них.

Клаус Морозов, для Sputnik Молдова

В Кишиневе зимние праздники — в самом разгаре. Завтра - Новый год, потом – Рождество (7 января), ну, а завершатся гуляния 13-14 января в "Старый новый год" и День Святого Василия.

Оно и понятно, почему зимой столько праздников: согреваться как-то нужно. Но именно в эти дни для Деда Мороза добавляется работенка. К счастью, у него есть коллеги в разных странах. Давайте познакомимся с самыми оригинальными из них.