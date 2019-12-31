Как в новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт в Кишиневе

В новогоднюю ночь жителям Кишинева не придется переживать о том, как добраться домой. Несколько маршрутов троллейбусов и автобусов будут доступны до трех часов ночи.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Время работы некоторых троллейбусных и автобусных маршрутов столицы будет продлено в новогоднюю ночь, соответствующее распоряжение подписал вице-примар муниципия Кишинев Виктор Киронда.

Как сообщили в пресс-службе примэрии Кишинева, троллейбусы на маршрутах 8, 10, 22, 24 и 25 будут работать до 03.00.

При необходимости городской автобусный парк продлит режим работы автобусов на пригородных маршрутах до 24.00.

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Решение о продлении графика работы общественного транспорта принято с учетом культурно-художественных мероприятий, которые будут проводиться в новогоднюю ночь на центральной площади столицы.

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