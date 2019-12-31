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Пожарный во время тушения возгорания на автосервисе в Кишиневе

В Новый год спасатели будут работать в усиленном режиме

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Sputnik Молдова
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В ночь на первое января, когда по всей стране проходят празднования, сотни спасателей будут дежурить и охранять безопасность граждан.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. В новогоднюю ночь более 500 спасателей и 130 единиц спецтехники будут отвечать за предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Пожарный
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Спасатели будут работать в режиме нон-стоп, чтобы обеспечить безопасность всех граждан.

В службе призвали соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в период новогодних праздников. Так, рекомендуется избегать использования пиротехники.

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"Не забывать об осторожности следует и в момент установки новогодней елки, а также электрогирлянд", - говорится в сообщении спасателей. 

Специалисты предупреждают, что лучше использовать стандартные гирлянды, а на ночь их необходимо выключать из розетки.  

Особенную бдительность должны сохранять люди, использующие печи. Специалисты рекомендуют тушить их ночью и не перегревать. В случае возникновения опасных ситуаций гражданам следует срочно звонить в Службу "112".

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Теги:
спасатели, Безопасность


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