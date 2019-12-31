Президент Турции намерен посетить Гагаузскую автономию

Об этом говорилось в ходе беседы Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Гагаузии Ириной Влах в ходе официального визита президента Молдовы в Турцию.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. В рамках официального визита молдавской делегации в Анкару башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава турецкого государства подчеркнул, что держит на личном контроле инфраструктурные проекты, которые Турция реализует в Гагаузской автономии. Президент Турции выразил намерение вновь посетить Гагаузию для участия в церемонии открытия многофункционального стадиона в муниципии Комрат. Строительство этого объекта было начато турецкой стороной по итогам визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Гагаузию в октябре 2018 года.

View this post on Instagram A post shared by Irina Vlah (@irinavlah) on Dec 30, 2019 at 12:59pm PST

Президент Турции и башкан Гагаузии также обсудили вопрос об открытии в Комрате консульства Турции, которое планируется в первой половине 2020 года. По поручению президента Турции на церемонию официального открытия консульства прибудет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK