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Флаг Республики Молдова и Гагаузии

Президент Турции намерен посетить Гагаузскую автономию

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191231/28727684/prezident-turtsii-nameren-posetit-gagauzskuyu-avtonomiyu.html

Об этом говорилось в ходе беседы Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Гагаузии Ириной Влах в ходе официального визита президента Молдовы в Турцию.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. В рамках официального визита молдавской делегации в Анкару башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Гагаузия
© Sputnik / Osmatesco
В Гагаузии будет открыто генеральное консульство Турции

Глава турецкого государства подчеркнул, что держит на личном контроле инфраструктурные проекты, которые Турция реализует в Гагаузской автономии. Президент Турции выразил намерение вновь посетить Гагаузию для участия в церемонии открытия многофункционального стадиона в муниципии Комрат. Строительство этого объекта было начато турецкой стороной по итогам визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Гагаузию в октябре 2018 года.

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Президент Турции и башкан Гагаузии также обсудили вопрос об открытии в Комрате консульства Турции, которое планируется в первой половине 2020 года. По поручению президента Турции на церемонию официального открытия консульства прибудет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Теги:
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