Президент Турции намерен посетить Гагаузскую автономию

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. В рамках официального визита молдавской делегации в Анкару башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава турецкого государства подчеркнул, что держит на личном контроле инфраструктурные проекты, которые Турция реализует в Гагаузской автономии. Президент Турции выразил намерение вновь посетить Гагаузию для участия в церемонии открытия многофункционального стадиона в муниципии Комрат. Строительство этого объекта было начато турецкой стороной по итогам визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Гагаузию в октябре 2018 года.
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Президент Турции и башкан Гагаузии также обсудили вопрос об открытии в Комрате консульства Турции, которое планируется в первой половине 2020 года. По поручению президента Турции на церемонию официального открытия консульства прибудет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
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