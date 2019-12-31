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Генинспекторат полиции МВД Молдовы

Полиция может остаться без одного из своих подразделений: в чем причина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191231/28727786/politsiya-mozhet-ostatsya-bez-odnogo-iz-svoikh-podrazdeleniy-v-chem-prichina.html

Предновогоднее заседание в правительстве: премьер Ион Кику пригласил главу Минфина Сергея Пушкуцу и руководителя МВД Павла Войку.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik, Родика Герчиу. Давление на бизнессреду со стороны некоторых подразделений Генерального инспектората полиции должно быть устранено. Такое заявление сделал в пятницу премьер Ион Кику в рамках совещания в правительстве.

Министерство внутренних дел Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам главы кабмина, все подразделения полиции должны работать, сохраняя идеальный баланс в соблюдении интересов государства и устранении давления на бизнес-среду.

Глава правительства распорядился создать рабочую группу во главе с вице-премьером, министром финансов Сергеем Пушкуцей. Этой структуре будет поручено оценить национальную правовую базу, регулирующую полномочия полиции. До 15 февраля членам рабочей группы необходимо представить предложения по реорганизации с целью ликвидации полиции, ответственной за проверки экономических агентов.

"Цель рабочей группы - внедрение новых процедур с 1 июля 2020 года. Глава кабмина потребовал от руководства МВД тщательного мониторинга деятельности подразделений инспекции и эффективного публичного информирования о принципах, которыми руководствуется в своей работе МВД", - добавили в правительстве.

Советник премьера Виталий Драганча ранее заявлял Sputnik Молдова, что эта реорганизация означает передачу указанного подразделения из силовых органов в подчинение, скорее всего, Минфина. Кроме того, лиц, ответственных за контроль экономических агентов, поддержат и переобучат, чтобы они не потеряли работу.

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