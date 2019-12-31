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Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества

Внимание водителям: в новогоднюю ночь центр Кишинева перекроют

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (147)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191231/28727938/vnimanie-voditelyam-v-novogodnyuyu-noch-tsentr-kishineva-perekroyut.html

Центр молдавской столицы будет перекрыт в период празднования Нового года. Рекомендации для водителей опубликовали в Национальном инспекторате по патрулированию.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Накануне Нового года с 18.00 будет перекрыто движение транспорта по площади Великого национального собрания. Речь идет об участке меду улицами Александра Пушкина и Митрополита Бэнулеску-Бодони. Об этом сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию. 

Полная программа Новогодней ночи в центре Кишинева
© Sputnik /
Новый год в Кишиневе: полная программа мероприятий

В этот период на площади состоится грандиозный новогодний концерт с участием звезд молдавской эстрады и конкурсантов Евровидения.

В полиции рекомендуют всем водителям объезжать данный участок дороги.

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Помимо этого, автолюбителей призвали быть внимательным, проезжая через центр города, где будут проходить празднования. Рекомендуется парковать авто в таких местах, чтобы не нарушать правила и не мешать другим участникам трафика. Строго запрещено садиться за руль после употребления алкоголя.

Пешеходам же следует передвигаться только по тротуарам и в специально отведенных местах, а также соблюдать другие правила дорожного движения.

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (147)

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Теги:
Новый год, автодвижение


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