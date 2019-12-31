Внимание водителям: в новогоднюю ночь центр Кишинева перекроют

Центр молдавской столицы будет перекрыт в период празднования Нового года. Рекомендации для водителей опубликовали в Национальном инспекторате по патрулированию.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Накануне Нового года с 18.00 будет перекрыто движение транспорта по площади Великого национального собрания. Речь идет об участке меду улицами Александра Пушкина и Митрополита Бэнулеску-Бодони. Об этом сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию.

В этот период на площади состоится грандиозный новогодний концерт с участием звезд молдавской эстрады и конкурсантов Евровидения.

В полиции рекомендуют всем водителям объезжать данный участок дороги.

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Помимо этого, автолюбителей призвали быть внимательным, проезжая через центр города, где будут проходить празднования. Рекомендуется парковать авто в таких местах, чтобы не нарушать правила и не мешать другим участникам трафика. Строго запрещено садиться за руль после употребления алкоголя.

Пешеходам же следует передвигаться только по тротуарам и в специально отведенных местах, а также соблюдать другие правила дорожного движения.

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