Перед Новым годом ANSA продолжает тотальные проверки в магазинах Молдовы

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Перед новогодними и рождественскими праздниками, которые сопровождаются традиционным застольем, Агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) проводит массовые проверки рынков, продовольственных магазинов и складов в районах Молдовы.

Так, в ходе внезапных визитов в сельские магазины и на рынки в районах Фалешты, Глодяны, Оргеев, Резина, Сынджерей были выявлены многочисленные отклонения от правил продажи продовольственных товаров.

Самые распространенные нарушения - торговля продуктами с истекшим сроком годности, несоблюдение санитарных правил, нарушение прав потребителей.

В результате проверок были составлены десятки протоколов, изъяты 97 килограммов негодных к продаже товаров.

Ранее после проверки торговых точек в Единецком районе из торговых сетей были изъяты и уничтожены 10 килограммов кондитерских изделий, 3,8 килограмма молочных продуктов, 2 килограмма рыбьей икры, 2 килограмма грибов, 3 килограмма майонеза, безалкогольные напитки, специи, копчености.

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