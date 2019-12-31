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Перед Новым годом ANSA продолжает тотальные проверки в магазинах Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191231/28728228/pered-novym-godom-ansa-prodolzhaet-totalnye-proverki-v-magazinakh-moldovy.html

Самые распространенные нарушения - торговля продуктами с истекшим сроком годности, несоблюдение санитарных правил, нарушение прав потребителей.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Перед новогодними и рождественскими праздниками, которые сопровождаются традиционным застольем, Агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) проводит массовые проверки рынков, продовольственных магазинов и складов в районах Молдовы.

Проверка качества продуктов
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Что не попало на праздничные столы в населенных пунктах севера Молдовы

Так, в ходе внезапных визитов в сельские магазины и на рынки в районах Фалешты, Глодяны, Оргеев, Резина, Сынджерей были выявлены многочисленные отклонения от правил продажи продовольственных товаров.

Самые распространенные нарушения - торговля продуктами с истекшим сроком годности, несоблюдение санитарных правил, нарушение прав потребителей.

В результате проверок были составлены десятки протоколов, изъяты 97 килограммов негодных к продаже товаров.

Ранее после проверки торговых точек в Единецком районе из торговых сетей были изъяты и уничтожены 10 килограммов кондитерских изделий, 3,8 килограмма молочных продуктов, 2 килограмма рыбьей икры, 2 килограмма грибов, 3 килограмма майонеза, безалкогольные напитки, специи, копчености.

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