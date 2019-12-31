00:34 01 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.21
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.72
Поиск
Лабораторные исследования.

Специалисты призывают соблюдать меры профилактики ОРВИ и гриппа

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2564/49/25644958.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191231/28728390/naoz-prizyvaet-soblyudat-mery-profilaktiki-orvi-i-grippa.html

Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) продолжает эпидемиологический надзор за гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей и тяжелыми острыми респираторными инфекциями.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik, Анна Руссу. В период с 30 сентября по 29 декабря зарегистрировано 65 случаев сезонного гриппа, из них 35 - за прошедшую неделю.

Лаборатория
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Ситуация с гриппом в Кишиневе: о чем предупреждают власти

В течение трех последних месяцев в вирусологической лаборатории Национального агентства общественного здоровья было исследовано 295 образцов, взятых у пациентов с ОРВИ. Положительный результат наличия вирусов гриппа был отмечен в 14 образцах из них (8 – A(H1N1), 5 – A (H3N2) и 1 – тип B). Также было подтверждено наличие негриппозных вирусов у 62 человек.

Во избежание заражения врачи призывают соблюдать следующие меры профилактики:

  • незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения первых симптомов гриппа;
  • при недомогании избегать контакта с людьми с высоким риском заражения (беременными женщинами, людьми с ослабленным иммунитетом, пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями дыхательной системы, диабетом, ожирением и так далее);
  • соблюдать личную гигиену, прежде всего – гигиену рук;
  • в случае заражения гриппом  – использовать защитную маску для лица.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Простуда или, не ровен час, грипп: помогут ли народные средства лечения
Грипп в Молдове: от осложнений скончалась 14-летняя девочка
В Молдову до сих пор не доставили крупную партию вакцин от гриппа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
Конкурс "Перспектива" для журналистов Молдовы - итоги 2019 года
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина 2020
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - видео
Полная программа Новогодней ночи в центре Кишинева
Новый год в Кишиневе: полная программа мероприятий

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться