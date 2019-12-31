Специалисты призывают соблюдать меры профилактики ОРВИ и гриппа

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik, Анна Руссу. В период с 30 сентября по 29 декабря зарегистрировано 65 случаев сезонного гриппа, из них 35 - за прошедшую неделю.

В течение трех последних месяцев в вирусологической лаборатории Национального агентства общественного здоровья было исследовано 295 образцов, взятых у пациентов с ОРВИ. Положительный результат наличия вирусов гриппа был отмечен в 14 образцах из них (8 – A(H1N1), 5 – A (H3N2) и 1 – тип B). Также было подтверждено наличие негриппозных вирусов у 62 человек.

Во избежание заражения врачи призывают соблюдать следующие меры профилактики:

незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения первых симптомов гриппа;

при недомогании избегать контакта с людьми с высоким риском заражения (беременными женщинами, людьми с ослабленным иммунитетом, пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями дыхательной системы, диабетом, ожирением и так далее);

соблюдать личную гигиену, прежде всего – гигиену рук;

в случае заражения гриппом – использовать защитную маску для лица.

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