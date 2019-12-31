Самые громкие происшествия, случившиеся в Молдове в уходящем году

Sputnik Молдова продолжает подводить итоги года и на сей раз отобрал самые резонансные инциденты, случившиеся на территории республики в 2019-м.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Ушедший 2019 год выдался достаточно богатым на события, многие из которых оказались трагичными. Sputnik Молдова отобрал самые громкие происшествия, произошедшие за 12 месяцев.

Обрушение многоэтажки в Атаках

В Атаках 19 июня частично рухнул девятиэтажный жилой дом. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. Были переселены 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). В результате инцидента никто не пострадал.

На заседании правительства 26 июля было принято решение перечислить городскому совету Атаки Окницкого района более 8,82 миллиона леев, из которых 6,77 миллиона планировалось направить на возвращение жильцам обрушившегося подъезда стоимости жилья, а 2,06 миллиона составят компенсации материального ущерба. Затем кабмин решил, что жильцы квартир, находящихся в части здания, уцелевшей при обрушении соседнего подъезда, также получат компенсации от правительства на покупку жилья.

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Продукты для детей с ужасной "начинкой"

Летом этого года молднет сотряс скандал с "просрочкой", которой снабжали один из детских садов Кишинева. Для детей поставляли рыбу с червями, хлеб с мазутом и металлическими элементами, а также протухшее мясо. Однако эта шокирующая история оказалась не единичной. Проблема поставок некачественных и просроченных продуктов питания в образовательные учреждения страны дошла до Высшего совета безопасности.

Однако после всего этого и сейчас при закупке продовольствия для столовых в школах и детских садах по-прежнему фиксируются серьезные нарушения. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщили в Агентстве по государственным закупкам.

Примар Кишинева Ион Чебан в эксклюзивном интервью Sputnik заявил, что столичная администрация намерена навести порядок с закупками. По его словам, "нельзя допустить, чтобы дети травились в образовательных учреждениях – как школах, так и в детсадах". На вопрос о том, продолжаются ли подобные нарушения с питанием несовершеннолетних, столичный градоначальник заявил, что пока "не увидел, чтобы кто-то был наказан".

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"Дела есть. А люди (на местах – ред.) практически те же. Мы должны жестко действовать. Мы предложим это в течение следующих недель", - подчеркнул примар.

Рыбный скандал

Буквально сразу после этого в стране разразился "рыбный" скандал. Выяснилось, что в период с 20 августа по 4 октября в Молдову попала зараженные продукты рыболовства. Согласно отчету властей, из 124 партий замороженной рыбы, импортированной в Молдову, 73 оказались зараженными паразитами. Речь шла о дешевом ассортименте.

Тогда сообщалось о том, что партии с паразитами не поставляли в магазины, однако могли попасть в общественные учреждения – образовательные, медицинские, а также тюрьмы.

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В связи с этим инициировали служебное расследование и начались масштабные проверки не только общественных учреждений, но и магазинов и рынков.

ДТП, которое взбудоражило всю страну

В уходящем году произошло довольно много серьезных аварий, в которых погибли десятки граждан Молдовы. Несмотря на все внесенные в законодательство изменения в части предотвращения дорожно-транспортных происшествий, статистика была и остается тревожной. Об этом заявляла министр здравоохранения, труда и соцзащиты республики Виорика Думбрэвяну.

Наиболее часто встречающиеся нарушения ПДД, как свидетельствует статистика, – превышение скоростного режима и состояние алкогольного опьянения.

Авария, которая взбудоражила все страну, произошла 30 сентября в Кишиневе. На перекрестке улиц Алба-Юлия и Онисифор Гибу около двух часов дня - Porsche врезался в троллейбус. По данным полиции, автомобиль передвигался со скоростью 130 километров в час, а дама за его рулем проигнорировала красный сигнал светофора. В результате столкновения троллейбус вылетел на тротуар, а легковушка превратилась в груду металла.

Погиб пассажир Porsche - мужчина. Десятки пассажиров троллейбуса пострадали. Спустя несколько дней скончалась и 33-летняя женщина-водитель Porsche. Результаты экспертизы показали, что на момент свершения аварии она была пьяна. Наличие спиртного в крови водителя Porsche составило 1,87 промилле. Это данные, полученные из центра судмедэкспертизы.

Черный день для Кишинева

Порядка 20 тысяч кишиневцев на девять часов остались без электричества из-за отключения линии электропередач, на одной из опор которой находился психически больной мужчина. Инцидент произошел 23 ноября. Указанная ЛЭП обеспечивала электроснабжение районов Скулянка и Старая Почта.

Решение об отключении этой линии было принято после того, как на опоре воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ был обнаружен человек, который поднялся туда с неясными намерениями, подвергая себя реальной опасности поражения электрическим током. Операция по его снятию с ЛЭП оказалось сложной, потому что мужчина демонстрировал агрессивность и угрожал спрыгнуть вниз.

После завершения работы спасателей мужчину передали медицинской бригаде. Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что 33-летний мужчина - в кишиневской психиатрической больнице под строгим наблюдением врачей.

Согласно имеющейся информации, пациент страдает от шизофрении, хронического тяжелого психического заболевания. Если его диагноз будет подтвержден, он избежит наказания.

В спасательной операции участвовали 50 человек и семь машин экстренных служб.

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