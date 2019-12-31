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Микроавтобусы

Всем пассажирским автобусам присвоят класс комфорта до 1 октября 2020 года

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191231/28728613/vsem-passazhirskim-avtobusam-prisvoyat-klass-komforta-do-1-oktyabrya-2020-goda.html

По приказу министра экономики и инфраструктуры, процесс аттестации пройдет в Молдове с 1 февраля по 1 октября 2020 года.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Все пассажирские автобусы до 1 октября 2020 года пройдут проверку, после чего им будет присвоена соответствующая категория комфорта. Об этом говорится в приказе министра экономики и инфраструктуры, опубликованном 31 декабря в Monitorul Oficial.

Общественный транспорт, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно документу, проверка начнется 1 февраля и завершится 1 октября 2020 года. До 1 апреля, по плану проверок, не менее трети автопарка операторов автомобильных пассажирских перевозок должны получить категорию комфорта.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Молдовы и компании-перевозчики, осуществляющие рейсы междугороднего сообщения, договорились о новом тарифе, который возрастет с 48 до 70 банов за каждый километр пути.

Нововведения вступят в силу 1 января следующего года, однако перевозчикам поставлено условие - повышение комфортности перевозки пассажиров. 

Для микроавтобусов и автобусов базового уровня, без повышенной комфортности, километр пути подорожает всего на 12 банов и будет стоить 60 банов. 

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