Медики призывают быть максимально осторожными в новогоднюю ночь

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik, Анна Руссу. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи выступили с традиционными предновогодними поздравлениями и рядом рекомендаций для молдавских граждан.
Также врачи призывают следовать ряду особых мер в период зимних праздников:
- соблюдать сбалансированную диету (избегать чрезмерного употребления алкоголя, жирных блюд и сладостей),
- приобретать продукты питания только в проверенных местах, обеспечивающих надлежащие гигиенические и санитарные условия и прошедших санитарно-ветеринарный контроль;
- хранить продукты в соответствии с инструкциями производителя;
- соблюдать правила гигиены во время приготовления пищи;
- незамедлительно обращаться к врачу, если возникают такие симптомы, как тошнота, рвота, боль в животе, свидетельствующие о наличии пищевого отравления.
Медики советуют беречь себя и своих близких и в случае необходимости обязательно звонить по номеру "112" Единой службы спасения.
Напомним, что все медицинские учреждения будут работать в обычном режиме и оказывать помощь в полном объеме по всей стране.
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