Медики призывают быть максимально осторожными в новогоднюю ночь

В праздник Нового года врачи рекомендуют особенно позаботиться о своем здоровье, не пренебрегая мерами безопасности.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik, Анна Руссу. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи выступили с традиционными предновогодними поздравлениями и рядом рекомендаций для молдавских граждан.

Во избежание неприятных инцидентов специалисты рекомендуют не злоупотреблять алкогольными напитками, а также внимательно изучить инструкции и соблюдать меры безопасности перед использованием пиротехнической продукции, печей и газовых установок.

Также врачи призывают следовать ряду особых мер в период зимних праздников:

соблюдать сбалансированную диету (избегать чрезмерного употребления алкоголя, жирных блюд и сладостей),

приобретать продукты питания только в проверенных местах, обеспечивающих надлежащие гигиенические и санитарные условия и прошедших санитарно-ветеринарный контроль;

хранить продукты в соответствии с инструкциями производителя;

соблюдать правила гигиены во время приготовления пищи;

незамедлительно обращаться к врачу, если возникают такие симптомы, как тошнота, рвота, боль в животе, свидетельствующие о наличии пищевого отравления.

Медики советуют беречь себя и своих близких и в случае необходимости обязательно звонить по номеру "112" Единой службы спасения.

Напомним, что все медицинские учреждения будут работать в обычном режиме и оказывать помощь в полном объеме по всей стране.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK