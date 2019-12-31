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Скорая помощь

Медики призывают быть максимально осторожными в новогоднюю ночь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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В праздник Нового года врачи рекомендуют особенно позаботиться о своем здоровье, не пренебрегая мерами безопасности.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik, Анна Руссу. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи выступили с традиционными предновогодними поздравлениями и рядом рекомендаций для молдавских граждан.

Анастасия Колпакова
© Photo : из личного архива Анастасии Колпаковой
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Во избежание неприятных инцидентов специалисты рекомендуют не злоупотреблять алкогольными напитками, а также внимательно изучить инструкции и соблюдать меры безопасности перед использованием пиротехнической продукции, печей и газовых установок.

Также врачи призывают следовать ряду особых мер в период зимних праздников: 

  • соблюдать сбалансированную диету (избегать чрезмерного употребления алкоголя, жирных блюд и сладостей),
  • приобретать продукты питания только в проверенных местах, обеспечивающих надлежащие гигиенические и санитарные условия и прошедших санитарно-ветеринарный контроль;
  • хранить продукты в соответствии с инструкциями производителя;
  • соблюдать правила гигиены во время приготовления пищи;
  • незамедлительно обращаться к врачу, если возникают такие симптомы, как тошнота, рвота, боль в животе, свидетельствующие о наличии пищевого отравления.

Медики советуют беречь себя и своих близких и в случае необходимости обязательно звонить по номеру "112" Единой службы спасения.

Напомним, что все медицинские учреждения будут работать в обычном режиме и оказывать помощь в полном объеме по всей стране.

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