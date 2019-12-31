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Надо это знать - и все желания в Молдове исполнятся

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (151)
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Sputnik Молдова
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В архивах Академии наук Молдовы сохранились колядки языческих времен: как правило, тематика народных четверостиший тесно связана с природой нашей страны.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Сосчитать число колядок, которые хранятся в устном творчестве молдавского народа, невозможно, поскольку процесс их составления идет постоянно.

"Народ имеет право на творчество. Каждый может составить колядку. Это стихотворение читают красивым речитативом и с соответствующей интонацией. Я каждый год открываю для себя новые колядки", — рассказала известная исполнительница народных песен, фольклорист Сюзанна Попеску.
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© Sputnik / Алексей Куденко
Лидер группы Zdob și Zdub в образе Наполеона зачитал главную молдавскую колядку

По народной традиции, новые колядки сочиняют за две недели до Рождества, а исполняют в течение двух недель после праздника. Если нарушить эти временные рамки, пожелания не сбудутся, пояснила исполнительница молдавского фольклора.

Попеску также рассказала, что тематика молдавских колядок тесно связана с природой нашей страны.

"Прославляются полевые культуры, цветы, пчелиный нектар, труд домашних животных. Кроме того, у нас есть колядки, которые адресованы беременным женщинам, есть колядки для незамужних девушек и для детей, которые ходят в школу", — пояснила собеседница.

Отдельный пласт молдавской культуры — колядки, прославляющие Иисуса Христа. Их поют не только на Рождество, но и на такие религиозные праздники, как Вербное воскресенье и Троица. Этот вид народного творчества строго контролируется православной церковью Молдовы, отметила Попеску.

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (151)

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Теги:
Молдова, Рождество, колядки


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