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Как будут работать банки Молдовы в праздничные дни

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191231/28730300/Kak-budut-rabotat-banki-Moldovy-v-prazdnichnye-dni.html

Во время зимних праздников большинство банков в Молдове не будут обслуживать своих клиентов, однако ряд финучреждений составили специальный график работы.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Банки, которые работают на территории Молдовы, в эти дни публикуют графики своей работы в период новогодних и рождественских каникул. Напомним, что дни 1, 6, 7 и 8 января 2020 года объявлены выходными, а 11 и 12 января, соответственно, выпадают на субботу и воскресенье. Однако банки выделили несколько дней, в которые клиенты смогут воспользоваться их услугами.

Comerțbank

2 января 2020 года банк откроется для обслуживания клиентов, начиная с 16.00. А 11 января большинство подразделений будут работать по программе понедельника, сокращенной на один час.

BCR Chișinău

Филиалы банка 6 января будут работать с 9.00 до 16.00, с обеденным перерывом с 13.00 до 14.00.

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Energbank

6 и 8 января ряд подразделений банка будут работать по сокращенному графику, до 13.00. С точным списком филиалов, работающих в эти дни, можно познакомиться на сайте банка.

FinComBank

11 января 2020 года банк осуществляет обслуживание клиентов юридических и физических лиц, за исключением платежных поручений в иностранной валюте, которые будут приниматься с датой валютирования 13 января 2020 года.

Mobiasbanca OTP Group

Как и в случае с рядом других банков, 11 января подразделения банковского учреждения будут работать по обычному графику, сокращенному на один час.

Moldindconbank

6 января будут открыты только те отделения банка, которые обычно работают по субботам. 11 января 2020 года филиалы банка будут работать по обычному графику, сокращенному на час.

Moldova Agroindbank

Банк вернется к обычному графику работы уже 2 января.

Victoriabank

1 января и 8 января будут работать по специальному графику несколько отделений банка, список которых можно найти на сайте финансового учреждения. 11 января в банке будет рабочим днем, для тех отделений, которые работают по субботам.

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Теги:
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