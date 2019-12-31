Как в Молдове приготовить кофе по-новогоднему - совет

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Кофе в Новый год имеет какую-то особенную магию – он источает бодрящий аромат соблазна, помогает проснуться и открыть новые смыслы праздничного вечера. Даже те из нас, кто в обычной жизни не слишком жалуют этот напиток, в Новый год не могут отказать себе в таком удовольствии.

А если рецепт немного модернизировать, добавить щепотку корицы, цедру апельсина, ложечку меда – вам вообще не будет равных! Предлагаем узнать рецепт рождественского кофе, который идеально впишется в новогоднюю ночь.

Варим крепкий кофе из расчета две чайные ложки на 150 мл воды, сахар не добавляем. Затем берем гостевые чашки и кладем в каждую по одному желтку с ложкой коньяка и меда. Все это тщательно взбиваем венчиком, сверху заливаем готовым кофе. Вуаля, напиток готов. По желанию можно украсить кофе рисунком из взбитых сливок, гости оценят такой креатив.

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