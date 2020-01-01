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В Кишиневе растет число заболеваний этим недугом

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200101/28717022/chisinau-vse-bolshe-sluchaev-zabolevaniy-orvi.html

Лабораторным путем в молдавской столице подтверждено 4 случая заболевания гриппом из 19, которые вызвали подозрение.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. В Кишиневе растет число людей, заболевших острыми инфекциями верхних дыхательных путей. Такие данные представили на заседании оперативных служб примэрии.

Медсестра одной из поликлиник
© Sputnik / Николай Хижняк
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За прошедшую неделю в столице зарегистрировали 2 тысячи 782 случая заболевания ОРВИ. Это на 4,3 процента больше, чем на предыдущей неделе. Согласно статистике, чаще всего заражаются дети до четырех лет.

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За отчетный период лабораторным путем подтверждено 4 случая заболевания гриппом из 19, которые вызвали подозрение. Пока в Кишиневе выявлено два штампа вируса - АH1N1 и АH3N2.

Рекомендации специалистов:

  • при появлении первых симптомов гриппа, ОРВИ, ОРЗ необходимо обратиться к врачу;
  • изоляция больного;
  • избегать контактов больного с людьми, входящими в группу повышенного риска заражения: беременные женщины, люди с пониженными иммунитетом, "сердечники", больные хроническими недугами дыхательных путей, сахарным диабетом, ожирением и так далее;
  • использовать защитные маски медицинским персоналом, которые посещают и лечат пациентов на дому и в больницах (в том числе берут анализы);
  • мыть руки с мылом или обрабатывать дезинфицирующими средствами после контакта с больным;
  • прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой во время кашля и чихания;
  • избегать массовых скоплений людей лицами с высоким риском заражения. 

Помимо простуды и гриппа в Кишиневе тревожная статистика по заболеваемости туберкулезом - зафиксировано пять случаев. 

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Теги:
Кишинев, грипп, ОРВИ


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