В Кишиневе растет число заболеваний этим недугом

Лабораторным путем в молдавской столице подтверждено 4 случая заболевания гриппом из 19, которые вызвали подозрение.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. В Кишиневе растет число людей, заболевших острыми инфекциями верхних дыхательных путей. Такие данные представили на заседании оперативных служб примэрии.

За прошедшую неделю в столице зарегистрировали 2 тысячи 782 случая заболевания ОРВИ. Это на 4,3 процента больше, чем на предыдущей неделе. Согласно статистике, чаще всего заражаются дети до четырех лет.

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За отчетный период лабораторным путем подтверждено 4 случая заболевания гриппом из 19, которые вызвали подозрение. Пока в Кишиневе выявлено два штампа вируса - АH1N1 и АH3N2.

Рекомендации специалистов:

при появлении первых симптомов гриппа, ОРВИ, ОРЗ необходимо обратиться к врачу;

изоляция больного;

избегать контактов больного с людьми, входящими в группу повышенного риска заражения: беременные женщины, люди с пониженными иммунитетом, "сердечники", больные хроническими недугами дыхательных путей, сахарным диабетом, ожирением и так далее;

использовать защитные маски медицинским персоналом, которые посещают и лечат пациентов на дому и в больницах (в том числе берут анализы);

мыть руки с мылом или обрабатывать дезинфицирующими средствами после контакта с больным;

прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой во время кашля и чихания;

избегать массовых скоплений людей лицами с высоким риском заражения.

Помимо простуды и гриппа в Кишиневе тревожная статистика по заболеваемости туберкулезом - зафиксировано пять случаев.

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