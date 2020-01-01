Выжить в Молдове на 1300 леев, или Как пенсионеры экономят на всем

Как прожить в Молдове на 1320 леев в месяц, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова рассказала жительница Кишинева, пенсионерка Татьяна Гавриш.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. Старость — не радость. Это известное выражение сегодня применимо к тысячам молдавских пенсионеров, поскольку размер среднестатистической пенсии в Молдове покрывает лишь 65-70% прожиточного минимума. Это утверждаем не мы, об этом говорят цифры экономической статистики.

Особенно тяжело приходится тем молдавским старикам, кто волею судьбы, остался один. На что хватает пенсии обычной молдавской пенсионерке, и как скажется на ее и без того скудной потребительской корзине значительный рост цен на куриные яйца, которые ранее были сравнительно недорогим и доступным каждому продуктом? Об этом корреспондент Sputnik Молдова поговорил с 76-летней одинокой жительницей Кишинева Татьяной Гавриш.

"Размер моей пенсии составляет тысячу 320 леев. У меня сердце обмирает, когда жду счета за отопление. За тепло в своей небольшой квартире мне приходится платить 960 леев с учетом компенсации. Счета за отопление оплачиваю частями, стараясь рассчитаться до следующего отопительного сезона. В этом году мне не удалось полностью покрыть сумму задолженности, поэтому в новый сезон вступаю с долгом в 1250 леев", — рассказала Татьяна Николаевна.

Говорить о продуктовой потребительской корзине, как таковой, по словам собеседницы, и вовсе не приходится. Женщина рассказывает, что из тех крох, которые остаются у нее на руках после оплаты коммунальных услуг, а это — 350-400 леев, можно позволить себе только хлеб, молоко и макароны.

"Если раньше, когда десяток яиц стоил 10-12 леев, я могла себе позволить его приобрести, то сейчас и этот продукт стал для меня недоступным. Бывало, отваришь макароны, смешаешь на сковородке с яйцом, откроешь банку овощных консервов — и, вроде как, сыта, но ненадолго. Теперь в моем скромном меню только картофель, хлеб и молоко. Иногда позволяю себе купить 200-300 граммов творога", — не без горечи в голосе говорит пенсионерка.

Как бы оправдываясь, хотя вопроса такого пожилой женщине никто не задавал, почему у нее не осталось близких, она говорит, что сын погиб еще лет 20 назад в автокатастрофе, муж умер 14 лет назад от онкозаболевания, а внуки уехали, безнадежно позабыв о своей бабушке.

На вопрос корреспондента Sputnik, как женщина будет выходить из этой сложной ситуации, Татьяна Николаевна ответа не знает.

"Понятия не имею, — говорит уже со слезами в голосе пожилая женщина, — как я выкручусь из этого положения, как дальше протяну. Говорить о покупке лекарств и вовсе не приходится. У меня проблемы с сердцем, аритмия, повышенное давление, а купить могу себе только "Корвалол", который особо, надо признаться, не помогает. Вот и приходится так печально походить к закату своей жизни", — констатирует собеседница.

Великий Марк Твен писал, что "морщины должны обозначать места на лице, где раньше были улыбки". В случае с тысячами молдавских пенсионеров все наоборот. Морщин много, улыбок мало.

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