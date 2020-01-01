Власти Молдовы поздравили с Новым годом: что сказали президент, спикер и премьер

Смотрите в обзоре Sputnik, с какими новогодними поздравлениями выступили перед наступлением 2020 года первые лица Молдовы.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. Настало время положительных изменений, наступил момент, чтобы строить новую и современную Молдову, отметил президент республики Игорь Додон в своем поздравительном телевизионном новогоднем обращении.

По словам главы государства, 2019 год "останется в истории страны, как год, когда граждане начали вновь учиться жить свободно, как год, когда торжествовала демократия". Додон также отметил, что лично для него "это был самый важный и в то же время самый сложный год, когда в течение нескольких часов нужно было принимать решения, которые привели к кардинальным изменениям в Молдове".

"Ничего из сделанного было бы невозможно без поддержки единственного настоящего партнера, который у меня есть, - народа. Вы - те, кто вверили мне мандат и силу начать это изменение для Молдовы", - сказал Додон.

Глава государства отметил, что вместе удалось добиться значительных изменений в политической жизни страны, а 2020 год будет годом реконструкции страны. По его словам, реконструкция страны - национальный проект, который сможет почувствовать каждый гражданин, вне зависимости от политических взглядов.

"Реконструкция означает, что нашим приоритетом будет капительный ремонт дорог, инвестиции в районы страны, открытие новых рабочих мест, поддержка пенсионеров, раст зарплат, качественное образование и современная медицина. Уверен, что у нас достаточно желания, чтобы превратить Молдову в страну, где приятно жить, работать, строить семьи и растить детей", - сказал Додон.

Глава государства также отметил, что уходящий год стал историческим, как для страны, так и для каждого ее жителя.

"Настало время позитивных преобразований, наступил момент, чтобы строить новую и современную Молдову, где все этносы, все люди будут жить в мире и согласии, где все города и регионы нашей страны будут динамично развиваться", - сказал Додон.

Глава государства также обратил внимание на то, что в 2020 году весь мир будет отмечать важную историческую дату - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Это будет год памяти и славы. По всей стране пройдут масштабные мероприятия. Такие знаменательные даты помогут нам укрепить наше национальное единство. Для всего нашего общества важно сплотиться и жить вместе, работать на благо Родине", - подчеркнул президент, выразив уверенность, что 2020 год будет годом перемен к лучшему.

Додон заявил, что администрация президента, вместе с правительством и парламентом в следующем году приложит максимум усилий для решения социальных и экономических проблем страны. Сейчас, по его словам, все госинституты продуктивно сотрудничают.

Поздравление спикера

Председатель высшего законодательного органа республики Зинаида Гречаная отметила, что "2019 год был трудным, но этот опыт нас многому научил. Нам удалось восстановить стабильность и предсказуемость в процессе государственного правления, и мы использовали все возможности на благо граждан".

Спустя почти год после парламентских выборов, спикер заверила граждан, что власти ценят и уважают каждый голос, который был отдан, а также продолжат выполнять обещания, сделанные в предвыборную кампанию.

"В 2019 году нам всем удалось преодолеть разделительные линии, найти компромиссы, несмотря на разные позиции и застарелые обиды. Ваша поддержка помогла нам сформировать работоспособный парламент, который принимает решения и продвигает жизненно важные для страны проекты в интересах народа Республики Молдова", - отметила Гречаная.

Она обратила внимание на то, что "в 2020 году приоритетом станут инфраструктурные проекты, качественное образование в городах и селах, хорошо оборудованные больницы и врачи во всех регионах страны, развивающаяся экономика и равные возможности для всех работающих людей".

"Я твердо верю, что Молдова станет государством преуспевающих людей. Это будет непросто, но если мы будем работать бок о бок, будем игнорировать популизм и провокации, то обязательно добьемся успеха", - сказала спикер.

Председатель парламента также обратилась с наилучшими пожеланиями к врачам, спасателям, сотрудникам полиции и всем тем, кто в новогоднюю ночь находится на службе. "Желаю вам здоровья, безопасности и понимания со стороны близких", - отметила она.

"Желаю всего наилучшего всем жителям Республики Молдова - и тем, кто находится дома, и тем, кто сегодня не может обнять своих детей и родителей. Пусть следующий год сделает нас ближе друг другу! Желаю вам прекрасных достижений, здоровья и благополучия! Счастливого Нового Года!", - заключила спикер.

Кику уверен, что все станет еще лучше

Молдавский премьер Ион Кику отметил, что в 2019 году в республике было три правительства, две избирательные кампании и два глубоких политических кризиса. По его словам, несмотря на это бюджетный год в стране завершен без задолженностей по зарплатам, без задолженностей по внутренним и внешним платежам.

"Республика Молдова и с таким количеством вызовов за год продемонстрировала, что у нее солидная налогово-бюджетная система, способная противостоять множеству вызовов", - отметил премьер.

По его мнению, это общая заслуга молдавского народа, экономических агентов, налогоплательщиков и внешних партнеров, которые помогают стране внедрять реформы.

"Хочу от всей души пожелать согражданам, чтобы следующий год был наполнен радостью. Здоровья Вам и Вашим близким, процветания семьям и нашей стране, спокойствия и мира всему нашему обществу", - отметил Кику.

Глава кабмина выразил уверенность в том, что в 2020 году можно изменить вещи к лучшему, если трудиться и объединить усилия.

Чебан выступил на площади

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан выступил с новогодним обращением на площади Великого национального собрания всего за несколько минут до наступления 2020 года.

"Зимние праздники принято отмечать с семьей. Эти мгновения мы делим с самыми дорогими людьми, с детьми. Мы все ждем эти праздники, можем подвести черту, составить новые амбициозные планы и мечтать об их реализации и новых свершениях", - отметил Чебан.

Столичный градоначальник пожелал всем здоровья и счастья рядом с близкими.

"В Новом году вместе с командой мы хотим реализовать проекты, которые принесут пользу муниципию Кишинэу. Уверен, что в столице теперь все будет лишь улучшаться. 2019 год был успешным, а произошедшие в последнее время события заставляют нас становиться лучше", - говорится в поздравительном сообщении Чебана.

Мэр Кишинева уверен, что совместными усилиями удастся сделать так, что кишиневцы будут гордиться своим городом.

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