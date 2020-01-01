Как работают больницы и поликлиники в первые дни нового года

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. В период зимних праздников, а именно 1, а также 4-8 января, все медучреждения в Молдове будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения труда и социальной защиты.

"В этот период все учреждения будут работать в обычном режиме, обеспечивая таким образом высокую готовность к оказанию медицинской помощи населению в полном объеме", — отметили в ведомстве.

Руководство каждого медучреждения назначило дежурных и ответственных лиц согласно графику работы на зимние праздники. В то же время для непрерывной работы больницы будут обеспечены медикаментами, всеми необходимыми принадлежностями и продуктами питания.

Национальное агентство общественного здоровья будет осуществлять усиленный надзор за санитарно-эпидемиологическим режимом объектов с высоким риском и будет принимать меры по предотвращению вспышек инфекционных заболеваний. А Национальный центр переливания крови призван обеспечивать все медико-санитарные учреждения кровью. Центр судебной медицины также предоставляет свои услуги в обычном режиме.

На зимние праздники граждан республики ждут и миниканикулы. С субботы, 4 января, бюджетники уходят на пятидневные выходные.

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