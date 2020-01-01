10:49 01 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.21
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.72
Поиск
Больничный коридор

Как работают больницы и поликлиники в первые дни нового года

© Fotolia / VILevi
Общество
Получить короткую ссылку
62 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/824/44/8244474.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200101/28734677/kak-rabotayut-bolnitsy-i-polikliniki-v-pervye-dni-novogo-goda.html

Минздрав опубликовал график работы медицинских учреждений в период новогодних и рождественских выходных.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. В период зимних праздников, а именно 1, а также 4-8 января, все медучреждения в Молдове будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения труда и социальной защиты.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

"В этот период все учреждения будут работать в обычном режиме, обеспечивая таким образом высокую готовность к оказанию медицинской помощи населению в полном объеме", — отметили в ведомстве.

Руководство каждого медучреждения назначило дежурных и ответственных лиц согласно графику работы на зимние праздники. В то же время для непрерывной работы больницы будут обеспечены медикаментами, всеми необходимыми принадлежностями и продуктами питания.

Национальное агентство общественного здоровья будет осуществлять усиленный надзор за санитарно-эпидемиологическим режимом объектов с высоким риском и будет принимать меры по предотвращению вспышек инфекционных заболеваний.  А Национальный центр переливания крови призван обеспечивать все медико-санитарные учреждения кровью. Центр судебной медицины также предоставляет свои услуги в обычном режиме.

На зимние праздники граждан республики ждут и миниканикулы. С субботы, 4 января, бюджетники уходят на пятидневные выходные.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Минздрав: чего ждать молдавским пенсионерам и лицам с особыми потребностями


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
Конкурс "Перспектива" для журналистов Молдовы - итоги 2019 года
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина 2020
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - видео
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться