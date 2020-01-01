Новые тарифы на пассажирские перевозки: какие условия поставили власти

После многочисленных протестов правительство все-таки согласилось на увеличение тарифа на пассажирские междугородние перевозки, правда с условиями – повышение произойдет в зависимости от комфорта и безопасности транспортных единиц.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik, Эдуард Мачак. Новый год ознаменовался для ряда жителей республики подорожаниями. Тарифы на пассажирские перевозки междугороднего значения меняются с 1 января и повышаются с 48 до 70 банов за каждый километр пути. Впрочем, это касается не всех автобусов и маршруток, а лишь с повышенным классом. Госсекретарь Минэкономики Юлиан Постикэ в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал о требованиях, которые должны выполнить транспортные операторы, чтобы работать в условиях новых тарифов.

Все пассажирские автобусы с 1 февраля по 1 октября 2020 года пройдут проверку, после чего им будет присвоена соответствующая категория комфорта. Процедура будет проводиться на авторизованных станциях технического осмотра.

"Каждый транспортный оператор, начиная с 1 февраля по 1 апреля должен провести тестирование трети своего парка машин, до 1 июля – второй трети, а до 1 октября – остальных автомобилей. Всего насчитывает порядка 4-5 тысяч транспортных единиц", - отметил Постикэ.

По его словам, подобный график составлен таким образом, чтобы избежать очередей, которые могут появиться на станциях технического осмотра, а также для того, чтобы предоставить перевозчикам время для модернизации машин.

Госсекретарь пояснил, что категорию комфорта после проведения техосмотра можно узнать в автоматизированной информационной системе.

Соответствующие сертификаты, подтверждающие степень удобства того или иного автобуса, будет выдавать Национального агентство автотранспорта в течение трех дней. Кроме того, структура должна отслеживать то, каким образом то или иное транспортное средство попало в определенную категорию.

Автобусы, которые не впишутся ни в одну категорию комфорта, снимут с обслуживания регулярных рейсов.

Постикэ также отметил, что в 2020 году правительство представит законодательную инициативу по изменению Кодекса автомобильного транспорта, предоставив Национальному агентству автотранспорта расширенные полномочия в отношении тарифной политики в этой области.

После пояснения Минэкономики некоторые транспортные операторы оказались разочарованы условиями, при которых власти согласились на повышение тарифа. Некоторые из перевозчиков отмечают, что транспортным компаниям придется идти на инвестиционные затраты, которые не окупятся.

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