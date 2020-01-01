На праздники домой: как Новый год собирает молдавские семьи за одним столом

Многие наши соотечественники, которые вынуждены были уехать за границу в поисках работы, приезжают домой всего один-два раза в году. Новогодние праздники граждане Молдовы стараются встречать дома.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Новый год и Рождество для многих жителей Молдовы — это не просто праздники, это еще и череда встреч с родственниками, приехавшими из-за рубежа. Ведь многие наши соотечественники, которые вынуждены были уехать за границу в поисках работы, приезжают домой всего один-два раза в году. На границах страны суматоха не только в преддверии праздников, но и в новогоднюю ночь - людей много. На стыке 2019-2020 годов государственную границу Молдовы пересекли 35 тысяч 603 человека, что на 20% больше, чем показатели годичной давности. Такие данные приводит Пограничная полиция республики.

К слову, больший наплыв зафиксирован на въезде в страну.

По данным Погранполиции, наиболее востребованными пунктами пересечения границы оказались Международный аэропорт Кишинева, затем следуют Леушены, Атаки и Скуляны.

За сутки пограничники зарегистрировали одну попытку незаконной перевозки имущества через границу. Кроме того, правоохранители выявили троих граждан, которые превысили сроки пребывания на территории Молдовы. Один водитель проигнорировал требования по использованию виньетки.

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