13:19 01 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.21
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.72
Поиск
Празднование Нового года

На праздники домой: как Новый год собирает молдавские семьи за одним столом

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
Получить короткую ссылку
210
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2870/30/28703086.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200101/28735744/Na-prazdniki-domoy-kak-Novyy-god-sobiraet-moldavskie-semi-za-odnim-stolom.html

Многие наши соотечественники, которые вынуждены были уехать за границу в поисках работы, приезжают домой всего один-два раза в году. Новогодние праздники граждане Молдовы стараются встречать дома.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Новый год и Рождество для многих жителей Молдовы — это не просто праздники, это еще и череда встреч с родственниками, приехавшими из-за рубежа. Ведь многие наши соотечественники, которые вынуждены были уехать за границу в поисках работы, приезжают домой всего один-два раза в году. На границах страны суматоха не только в преддверии праздников, но и в новогоднюю ночь - людей много. На стыке 2019-2020 годов государственную границу Молдовы пересекли 35 тысяч 603 человека, что на 20% больше, чем показатели годичной давности. Такие данные приводит Пограничная полиция республики.

КПП Леушены
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Жители Молдовы возвращаются на каникулы: сколько людей пересекло границу

К слову, больший наплыв зафиксирован на въезде в страну.

По данным Погранполиции, наиболее востребованными пунктами пересечения границы оказались Международный аэропорт Кишинева, затем следуют Леушены, Атаки и Скуляны.

За сутки пограничники зарегистрировали одну попытку незаконной перевозки имущества через границу. Кроме того, правоохранители выявили троих граждан, которые превысили сроки пребывания на территории Молдовы. Один водитель проигнорировал требования по использованию виньетки.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Власти Молдовы поздравили с Новым годом: что сказали президент, спикер и премьер


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
Конкурс "Перспектива" для журналистов Молдовы - итоги 2019 года
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина 2020
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - видео
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться