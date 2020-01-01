Важно для пенсионеров: все изменения, которые произошли с 1 января 2020-го

Сразу несколько изменений, вступивших в силу с 1 января 2020 года, касаются пенсионеров. Sputnik Молдова собрал все нововведения, о которых надо знать этой категории жителей республики.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Пенсии ряда категорий граждан выросли с 1 января 2020 года. Читайте в обзоре Sputnik Молдова, какие изменения вступили в силу с нового года.

Помощь в 700 леев

Граждане, получающие пенсии и государственные социальные пособия, смогут получить единовременную финансовая помощь в размере 700 леев к зимним праздника с первых дней января.

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На получение средств могут рассчитывать граждане, чей размер пенсий и государственных социальных пособий не превышает 2000 леев.

Речь идет о получателях:

пенсии по возрасту,

пенсии по ограничению возможностей,

пенсии по случаю потери кормильца,

пенсии за выслугу лет,

пенсии для некоторых категорий сотрудников,

пенсии военнослужащих срочной службы и членов их семей,

пенсии участников ликвидации последствий чернобыльской аварии.

Пенсия по потере кормильца

На 25% увеличилась пенсия по случаю потери кормильца для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Детям, которые учатся в лицее, эта соцвыплата будет начисляться даже после того, как они достигнут 18 лет.

"Проект направлен на повышение соцзащиты детей, которые потеряли одного или обоих родителей. Согласно Конституции Молдовы, все заботы, касающиеся содержания, обучения и воспитания детей-сирот, а также тех, кто остался без защиты родителей, являются обязанностью государства и общества", - сказано в пояснительной записке к документу.

"Минималка" для пожилых людей без необходимо стажа

Пожилые люди, страховой стаж которых менее 15 лет, получат с 1 января более высокие социальные пособия. Если до сих пор они получали 215 леев, то начиная с нового года - 539 леев в месяц.

Что ждет лиц с ограниченными возможностями

Вступили в силу и поправки, призванные повысить уровень соцзащиты лиц с ограниченными возможностями. Застрахованным лицам с тяжелыми ограничениями возможностей вследствие общего заболевания назначается пенсия по ограничению возможностей в зависимости от эффективно реализованного страхового стажа, но не менее двух лет.

Установлен размер пособия лицам с тяжелыми ограничениями возможностей в возрасте до 23 лет в размере 100% от размера минимальной пенсии, принимаемого ежегодно правительством.

Пенсию для женщин увеличат

С 2020 года вступили в силу изменения в расчет пенсий. До этого на незастрахованный период по уходу за ребенком до 3 лет учитывалась минимальная ежемесячная заработная плата по стране на день исчисления пенсии. Теперь же эту норму изменили на средний размер зарплаты, рассчитанной по стране.

Индексация пенсий дважды в год

Еще один важный момент. Начиная с 2020-го пенсии будут индексироваться 1 апреля и 1 октября. Индексация 1 апреля будет проходить по действующей процедуре для всех получателей, эквивалентно среднему показателю потребительских цен за последние три года. А индексация 1 октября затронет в первый год внедрения (2020-й) более 400 тысяч граждан, чей размер пенсии не превышает прожиточный минимум.

Пересмотр пенсий

Если ранее предусматривалось, что для граждан, достигших пенсионного возраста и продолжающих трудовую деятельность, пересмотр пенсий будет производиться постепенно до 2027 года, то теперь период пересмотра сокращен до 2022-го.

С 1 января этого года пересмотрят пенсии тех, чей стаж после выхода на заслуженный отдых составляет до 15 лет.

© Photo : Парламент Молдовы Период пересмотра пенсий

Рост пособий

Ежемесячные государственные пособия, предоставленные участникам боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, участникам боевых действий в Афганистане, а также на территории других государств, увеличились с 100 до 300 леев в месяц.

Размер единовременного пособия по рождению ребенка с 7 тысяч 911 до 8 тысяч 299 леев.

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