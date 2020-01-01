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Пенсионер

Важно для пенсионеров: все изменения, которые произошли с 1 января 2020-го

© Sputnik
Общество
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Sputnik Молдова
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Сразу несколько изменений, вступивших в силу с 1 января 2020 года, касаются пенсионеров. Sputnik Молдова собрал все нововведения, о которых надо знать этой категории жителей республики.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Пенсии ряда категорий граждан выросли с 1 января 2020 года. Читайте в обзоре Sputnik Молдова, какие изменения вступили в силу с нового года.

Пенсионеры
© Sputnik
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Помощь в 700 леев

Граждане, получающие пенсии и государственные социальные пособия, смогут получить единовременную финансовая помощь в размере 700 леев к зимним праздника с первых дней января.

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На получение средств могут рассчитывать граждане, чей размер пенсий и государственных социальных пособий не превышает 2000 леев.

Речь идет о получателях:

  • пенсии по возрасту,
  • пенсии по ограничению возможностей,
  • пенсии по случаю потери кормильца,
  • пенсии за выслугу лет,
  • пенсии для некоторых категорий сотрудников,
  • пенсии военнослужащих срочной службы и членов их семей,
  • пенсии участников ликвидации последствий чернобыльской аварии.

Пенсия по потере кормильца

На 25% увеличилась пенсия по случаю потери кормильца для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Детям, которые учатся в лицее, эта соцвыплата будет начисляться даже после того, как они достигнут 18 лет.

Пенсионеры
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"Проект направлен на повышение соцзащиты детей, которые потеряли одного или обоих родителей. Согласно Конституции Молдовы, все заботы, касающиеся содержания, обучения и воспитания детей-сирот, а также тех, кто остался без защиты родителей, являются обязанностью государства и общества", - сказано в пояснительной записке к документу.

"Минималка" для пожилых людей без необходимо стажа

Пожилые люди, страховой стаж которых менее 15 лет, получат с 1 января более высокие социальные пособия. Если до сих пор они получали 215 леев, то начиная с нового года - 539 леев в месяц.

Что ждет лиц с ограниченными возможностями

Вступили в силу и поправки, призванные повысить уровень соцзащиты лиц с ограниченными возможностями. Застрахованным лицам с тяжелыми ограничениями возможностей вследствие общего заболевания назначается пенсия по ограничению возможностей в зависимости от эффективно реализованного страхового стажа, но не менее двух лет.

Установлен размер пособия лицам с тяжелыми ограничениями возможностей в возрасте до 23 лет в размере 100% от размера минимальной пенсии, принимаемого ежегодно правительством.

Виорел Гырбу
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Пенсию для женщин увеличат

С 2020 года вступили в силу изменения в расчет пенсий. До этого на незастрахованный период по уходу за ребенком до 3 лет учитывалась минимальная ежемесячная заработная плата по стране на день исчисления пенсии. Теперь же эту норму изменили на средний размер зарплаты, рассчитанной по стране.

Индексация пенсий дважды в год

Еще один важный момент. Начиная с 2020-го пенсии будут индексироваться 1 апреля и 1 октября. Индексация 1 апреля будет проходить по действующей процедуре для всех получателей, эквивалентно среднему показателю потребительских цен за последние три года. А индексация 1 октября затронет в первый год внедрения (2020-й) более 400 тысяч граждан, чей размер пенсии не превышает прожиточный минимум.

Пересмотр пенсий

Если ранее предусматривалось, что для граждан, достигших пенсионного возраста и продолжающих трудовую деятельность, пересмотр пенсий будет производиться постепенно до 2027 года, то теперь период пересмотра сокращен до 2022-го.

С 1 января этого года пересмотрят пенсии тех, чей стаж после выхода на заслуженный отдых составляет до 15 лет.

Период пересмотра пенсий
© Photo : Парламент Молдовы
Период пересмотра пенсий

Рост пособий

Ежемесячные государственные пособия, предоставленные участникам боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, участникам боевых действий в Афганистане, а также на территории других государств, увеличились с 100 до 300 леев в месяц. 

Размер единовременного пособия по рождению ребенка с 7 тысяч 911 до 8 тысяч 299 леев.

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