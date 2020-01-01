К холодам привыкли: как переносят молдавскую зиму экзотические страусы

На ферме в селе Бардар живут все три вида страусов: африканские, американские и австралийские. Как они переносят зиму в республике, читайте в материале Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. По прогнозам синоптиков, на Молдову надвигаются холода. Пережить морозные дни на чужбине в очередной раз предстоит экзотическим птицам из частного зоопарка в поселке Бардар. Восемь семей страусов хорошо адаптировались к молдавскому климату и легко переносят минусовые температуры.

Страус © Sputnik /

Страус © Sputnik / 1 / 2 © Sputnik / Страус

"Они любят бегать по снегу"

Впервые экзотические птицы появились на ферме в селе Бардар около 20-ти лет назад. Черных африканских страусов привезли в Молдову маленькими птенцами, поэтому к молдавскому климату они привыкали с раннего детства. Как рассказала администратор частного зоопарка Диана Ротару, пока температура не опустилась ниже минус 10 градусов по Цельсию, птицы проводят время на улице.

"Они любят бегать по снегу, проблем с холодом нет. Они скорее боятся сквозняков и сырости", - рассказала Ротару.

Биологические часы работают по-австралийски

В сильные морозы страусов переводят в помещение. Однако, как рассказала администратор зоопарка, при этом им не требуется усиленное отопление.

Сейчас на ферме живут все виды страусов, существующих в природе: африканские, американские и австралийские. Страусы Эму - коренные жители Австралии, легко переносят молдавскую зиму, однако некоторые привычки все же не меняют.

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"Они не меняют биологические часы. В Австралии сейчас лето. Поэтому у нас они будут нестись только зимой", - пояснила Ротару.

Блюдо по особенному рецепту

Самка породы Эму с наступлением холодов впервые снесла яйцо. По размеру оно в два раза меньше яиц африканского страуса, однако имеет необычный темно-зеленый цвет. Как рассказала Ротару, все страусы, как правило, несутся хорошо. В сезон каждая самка может дать до 90 яиц, поэтому на страусиной ферме их не только закладывают в инкубатор, но и продают в пищевых целях.

По словам Ротару, страусиное яйцо имеет свой специфический вкус, который отличается от куриного яйца. Одним страусиным яйцом можно будет накормить целую компанию, правда жарить на сковороде не стоит.

"Яичница на сковородке не получится потому что яйцо слишком большое. Есть рецепт, по которому в яйцо добавляется ветчина, грибы, сыр, немного молока и и муки. В духовке эта смесь поднимается как пирог", - рассказала администратор зоопарка.

Продаются страусиные яйца по цене 200-300 лев за штуку.

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