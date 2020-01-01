17:54 01 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.21
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.72
Поиск
Разбитые улицы Кишинева

Топ-5 проблем, которые беспокоят жителей Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2446/91/24469164.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200101/28736706/top-5-problem-kotorye-bespokoyat-zhiteley-moldova.html

Список проблем, которые настораживают граждан республики, довольно большой, но одна из них беспокоит жителей страны больше всего.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Большинство граждан Молдовы уверено, что страна развивается в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса. Таковы данные социологического опроса "Барометр общественного мнения", представленные Институтом общественных политик (ИОП).

Пенсионеры
© Sputnik / Evghenii PANASENCO
Вынуждены трудиться: как выживают молдавские пенсионеры

Такого мнения придерживается 65,9% респондентов. Уверены в обратном 23,9% опрошенных. Порядка 10% граждан не смогли ответить на поставленный вопрос.

Топ-5 проблем, которые беспокоят молдаван

Бедность, цены, будущее детей, коррупция и безработица – это пять вещей, которые больше всего беспокоят жителей Молдовы, отметил на презентации опроса директор ИОП, политолог Аркадие Барбарошие.

Согласно исследованию, более трети респондентов считают, что основная проблема, с которой сталкиваются жители республики, — это бедность. Это, как отметил Барбарошие, на этой проблеме акцентировало внимание большинство опрошенных.

Также граждан республики настораживают болезни, финансовый кризис, уровень преступности и так далее.

Опрос проводился с 7 по 23 декабря. В нем приняли участие 1187 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Осмокеску: Молдова из "сказки об успехе" превратилась в "сказку о проблемах"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
Конкурс "Перспектива" для журналистов Молдовы - итоги 2019 года
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина 2020
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - видео
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться