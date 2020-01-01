Топ-5 проблем, которые беспокоят жителей Молдовы

Список проблем, которые настораживают граждан республики, довольно большой, но одна из них беспокоит жителей страны больше всего.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Большинство граждан Молдовы уверено, что страна развивается в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса. Таковы данные социологического опроса "Барометр общественного мнения", представленные Институтом общественных политик (ИОП).

Такого мнения придерживается 65,9% респондентов. Уверены в обратном 23,9% опрошенных. Порядка 10% граждан не смогли ответить на поставленный вопрос.

Топ-5 проблем, которые беспокоят молдаван

Бедность, цены, будущее детей, коррупция и безработица – это пять вещей, которые больше всего беспокоят жителей Молдовы, отметил на презентации опроса директор ИОП, политолог Аркадие Барбарошие.

Согласно исследованию, более трети респондентов считают, что основная проблема, с которой сталкиваются жители республики, — это бедность. Это, как отметил Барбарошие, на этой проблеме акцентировало внимание большинство опрошенных.

Также граждан республики настораживают болезни, финансовый кризис, уровень преступности и так далее.

Опрос проводился с 7 по 23 декабря. В нем приняли участие 1187 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.

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