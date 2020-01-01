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Младенец

Лучший подарок: сколько малышей родилось в Кишиневе в новогоднюю ночь

© CC0 / Pixabay / Free-Photos
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200101/28736947/Luchshiy-podarok-skolko-malyshey-rodilos-chisinau-v-novogodnyuyu-noch.html

Хорошая новость: с 1 января 2020 года увеличился размер единовременного пособия по рождению ребенка с 7 тысяч 911 до 8 тысяч 299 леев.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. В новогоднюю ночь в столичном Центре матери и ребенка родились четверо малышей. Информацию Sputnik Молдова подтвердили в самом медучреждении.

"Родились четверо малышей - 3 мальчика и девочка", - отметили в центре.

В ночь на 1 января 2019 года в Центре матери и ребенка появились на свет семеро малышей.

Стоит отметить, что именно с 1 января 2020 года увеличился размер единовременного пособия по рождению ребенка с 7 тысяч 911 до 8 тысяч 299 леев.

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