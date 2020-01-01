Лучший подарок: сколько малышей родилось в Кишиневе в новогоднюю ночь

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. В новогоднюю ночь в столичном Центре матери и ребенка родились четверо малышей. Информацию Sputnik Молдова подтвердили в самом медучреждении.
"Родились четверо малышей - 3 мальчика и девочка", - отметили в центре.
В ночь на 1 января 2019 года в Центре матери и ребенка появились на свет семеро малышей.
Стоит отметить, что именно с 1 января 2020 года увеличился размер единовременного пособия по рождению ребенка с 7 тысяч 911 до 8 тысяч 299 леев.
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