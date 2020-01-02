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Мигранты в Москве

Россия возглавляет топ стран, принимающих мигрантов из Молдовы

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200102/28727379/rossiya-vozglavlyaet-top-stran-prinimayuschikh-migrantov-i-gastarbayterov--iz-moldovy.html

По данным Бюро по Миграции и беженцам на 2018 год, количество людей, отправившихся на работу или ищущих ее за рубежом, составило более 350 тысяч человек, из которых более 238 тысяч мужчин и 114 тысяч 500 женщин.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik, Анна Руссу.  Россия возглавляет рейтинг стран, принимающих мигрантов и гастарбайтеров из Молдовы, отмечает Бюро по Миграции и беженцам.

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© Sputnik / Evgheni Panasenco
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Кроме России в топ стран-реципиентов мигрантов из Республики Молдова вошли Италия, Германия, Великобритания, Франция, Израиль и Турция. Распределение по полу показывает значительные различия по странам. Мужчины, в основном, уезжают в Российскую Федерацию (48%), Германию (11%) и Италию (8%), женщины – в Италию (35%), Россию (29%) и Израиль (8%).

В начале 2019 года в Республике Молдова проживало 22 тысячи 764 иностранца (в том числе – без гражданства), из которых 53% мужчин и 47% женщин из более чем 112 государств, что составляет 0,6% от общего населения страны.

В системе по предоставлению убежища зарегистрировано 522 человека, из которых: 104 человека – ищущие убежища, а 163 человека – бенефициары гуманитарной помощи. 

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