Россия возглавляет топ стран, принимающих мигрантов из Молдовы

По данным Бюро по Миграции и беженцам на 2018 год, количество людей, отправившихся на работу или ищущих ее за рубежом, составило более 350 тысяч человек, из которых более 238 тысяч мужчин и 114 тысяч 500 женщин.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik, Анна Руссу. Россия возглавляет рейтинг стран, принимающих мигрантов и гастарбайтеров из Молдовы, отмечает Бюро по Миграции и беженцам.

Кроме России в топ стран-реципиентов мигрантов из Республики Молдова вошли Италия, Германия, Великобритания, Франция, Израиль и Турция. Распределение по полу показывает значительные различия по странам. Мужчины, в основном, уезжают в Российскую Федерацию (48%), Германию (11%) и Италию (8%), женщины – в Италию (35%), Россию (29%) и Израиль (8%).

В начале 2019 года в Республике Молдова проживало 22 тысячи 764 иностранца (в том числе – без гражданства), из которых 53% мужчин и 47% женщин из более чем 112 государств, что составляет 0,6% от общего населения страны.

В системе по предоставлению убежища зарегистрировано 522 человека, из которых: 104 человека – ищущие убежища, а 163 человека – бенефициары гуманитарной помощи.

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