Вступил в силу обновленный закон об авиационной безопасности

Законопроект был пересмотрен по требованию главы государства и призван гармонизировать национальное законодательство в соответствии с европейскими правилами.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Обновленный Закон об авиационной безопасности вступил в силу, его текст был опубликован в последний день прошлого года в Monitorul Oficial.

Документ был обнародован после его повторного рассмотрения в законодательном органе. Президент Молдовы вернул этот закон в парламент, заявив, что формулировки документа не позволяют достичь внедрения в национальное законодательство европейских правил Соглашения об общем воздушном пространстве между Республикой Молдова и Европейским союзом.

В предыдущей версии закона содержались неопределенности, которые снижали функциональность государственных органов, призванных обеспечивать авиационную безопасность.

Так, ранее одобренный депутатами парламента документ искажал некоторые полномочия Пограничной полиции, фактически передавая их экономическим агентам.

По требованию главы государства документ был исправлен и пересмотрен.

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