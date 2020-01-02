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Аэропорт

За минувшие сутки границу пересекли почти 20 тысяч человек

© CC0 / Pixabay / SpencerWing
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200102/28738119/za-minuvshie-sutki-granitsu-peresekli-pochti-20-tysyach-chelovek.html

Большинство тех, кто въезжает в эти дни в Молдову или покидает пределы нашей страны - иностранные граждане.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В первые сутки 2020 года на границах Молдовы было отмечено заметное уменьшение людей и транспортных единиц, проходящих через пропускные пункты.

По сообщению Пограничной полиции, за последние 24 часа границу пересекли 18 724 человека, из которых 9 788 человек - в направлении выезда.аэ

Проверка багажа
© Sputnik / Miroslav Rotari
Из Молдовы в багаже сотнями килограммов вывозят продукты за границу

Из общего числа путешествующих большая часть - иностранные граждане, 10 422 человека, из которых в направлении выезда из Молдовы - 5 597 пересечений. 

Больше всего за минувшие сутки был загружен пропускной пункт в Кишиневском аэропорту, через который прошли 4912 человек.

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Теги:
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