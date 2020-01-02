За минувшие сутки границу пересекли почти 20 тысяч человек

Большинство тех, кто въезжает в эти дни в Молдову или покидает пределы нашей страны - иностранные граждане.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В первые сутки 2020 года на границах Молдовы было отмечено заметное уменьшение людей и транспортных единиц, проходящих через пропускные пункты.

По сообщению Пограничной полиции, за последние 24 часа границу пересекли 18 724 человека, из которых 9 788 человек - в направлении выезда.аэ

Из общего числа путешествующих большая часть - иностранные граждане, 10 422 человека, из которых в направлении выезда из Молдовы - 5 597 пересечений.

Больше всего за минувшие сутки был загружен пропускной пункт в Кишиневском аэропорту, через который прошли 4912 человек.

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