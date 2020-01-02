12:58 02 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.21
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Календарь

В 2020 году у бюджетников 12 праздничных дней и мини-каникулы на Рождество

© CC0 / Pixabay / rawpixel
Общество
Получить короткую ссылку
14810
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2195/10/21951093.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200102/28738215/2020-god-byudzhetniki-prazdnichnye-dni-mini-kanikuly.html

Дополнительные праздничные дни в 2020 году работники бюджетной сферы будут отрабатывать в две рабочие субботы.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В 2020 году, кроме обычных выходных, у бюджетников будет 12 праздничных дней, объявленных нерабочими, а также рождественские трехдневные мини-каникулы.

По решению правительства, в 2020 году объявлены нерабочими дни 6 января и 28 августа, которые работники бюджетной сферы отработают, соответственно, в рабочие субботы 11 января и 15 августа.

Празднование Нового года
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
На праздники домой: как Новый год собирает молдавские семьи за одним столом

Календарь выходных дней начнется для бюджетников с рождественских мини-каникул. Нерабочими днями объявлены 6 января (с отработкой 11 января), а также 7 и 8 января.

Праздничными днями выпадающими не на субботу или воскресенье, были объявлены также 1 января, среда - Новый год; 20 апреля, понедельник - второй день Пасхи; 27 апреля, понедельник – Радоница; 1 мая, пятница – Международный день солидарности трудящихся; 1 июня, понедельник - День защиты детей; 27 августа, четверг - День независимости; 28 августа, пятница (с отработкой 15 августа); 31 августа, понедельник - Limba Noastră; 25 декабря, пятница – Рождество по новому стилю.

Календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Календарь 2020

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Как бороться с последствиями новогоднего переедания - советы
Как будут работать банки Молдовы в праздничные дни
Теги:
праздники


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Минувший 2019 год в фотографиях Sputnik (часть вторая)
Рождественское преступление раскрыто: как пса поймали с поличным
Преступление на зимние праздники: полицейские раскрыли необычное дело
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться