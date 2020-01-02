В 2020 году у бюджетников 12 праздничных дней и мини-каникулы на Рождество

Дополнительные праздничные дни в 2020 году работники бюджетной сферы будут отрабатывать в две рабочие субботы.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В 2020 году, кроме обычных выходных, у бюджетников будет 12 праздничных дней, объявленных нерабочими, а также рождественские трехдневные мини-каникулы.

По решению правительства, в 2020 году объявлены нерабочими дни 6 января и 28 августа, которые работники бюджетной сферы отработают, соответственно, в рабочие субботы 11 января и 15 августа.

Календарь выходных дней начнется для бюджетников с рождественских мини-каникул. Нерабочими днями объявлены 6 января (с отработкой 11 января), а также 7 и 8 января.

Праздничными днями выпадающими не на субботу или воскресенье, были объявлены также 1 января, среда - Новый год; 20 апреля, понедельник - второй день Пасхи; 27 апреля, понедельник – Радоница; 1 мая, пятница – Международный день солидарности трудящихся; 1 июня, понедельник - День защиты детей; 27 августа, четверг - День независимости; 28 августа, пятница (с отработкой 15 августа); 31 августа, понедельник - Limba Noastră; 25 декабря, пятница – Рождество по новому стилю.

© Sputnik / Moldova Календарь 2020

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