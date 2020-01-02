Молдова и Китай обменялись мнениями о введении безвизового режима

Начальник Пограничной полиции Корнелиу Гроза встретился с представителями посольства Китая в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Вопрос о возможной отмене визового режима между Молдовой и Китаем обсудили в последний день уходящего года начальник пограничной полиции Корнелиу Гроза и представители посольства Китайской Народной Республики в Молдове.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления динамично растущих отношений между двумя странами. Молдавские пограничники и китайские дипломаты договорились определить направления для новых проектов по поддержке материально-технического обеспечения и профессионального потенциала Пограничной полиции Молдовы.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросу о возможной отмене визового режима между Республикой Молдова и Китайской Народной Республикой.

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