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Города мира. Шанхай

Молдова и Китай обменялись мнениями о введении безвизового режима

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200102/28738452/moldova-i-kitay-obmenyalis-mneniyami-o-vvedenii-bezvizovogo-rezhima.html

Начальник Пограничной полиции Корнелиу Гроза встретился с представителями посольства Китая в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Вопрос о возможной отмене визового режима между Молдовой и Китаем обсудили в последний день уходящего года начальник пограничной полиции Корнелиу Гроза и представители посольства Китайской Народной Республики в Молдове.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео.
ТАСС/POOL
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Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления динамично растущих отношений между двумя странами. Молдавские пограничники и китайские дипломаты договорились определить направления для новых проектов по поддержке материально-технического обеспечения и профессионального потенциала Пограничной полиции Молдовы. 

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросу о возможной отмене визового режима между Республикой Молдова и Китайской Народной Республикой.

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Теги:
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