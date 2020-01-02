Премьер взял под личный контроль проблему вымогательства в автошколах

Глава правительства возмущен сообщениями выпускников автошкол о необоснованных препятствиях и придирках, которым их подвергают, вымогая взятки.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Ответственные лица Агентства публичных услуг и ряд других чиновников, ответственных за проведение экзаменов на получение водительских прав, будут вызваны "на ковер" к премьер-министру. Об этом глава правительства сообщил в Facebook.

"Получаю сообщения "в привате" от выпускников автошкол, которые не могут сдать практические экзамены на получение водительских прав, даже с "n-нного" раза", - написал Ион Кику.

Глава правительства заявил, что у желающих сдать экзамен на право водить автомобиль откровенно вымогают взятки, искусственно провоцируя "ошибки" и придираясь к курсантам автошкол.

В пятницу, 3 января, я соберу должностных лиц Агентства публичных услуг и других проверяющих учреждений, чтобы обсудить с ними этот вопрос", - написал премьер-министр.

Ион Кику призвал всех выпускников автошкол, которые сталкивались с подобными ситуациями в процессе получения водительских прав, отправить ему личное сообщение в Facebook.

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