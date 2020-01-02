12:58 02 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.21
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Автошкола

Премьер взял под личный контроль проблему вымогательства в автошколах

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1871/48/18714886.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200102/28738645/premer-vzyal-pod-lichniy-kontrol-problemu-vymogatelstva-v-avtoshkolakh.html

Глава правительства возмущен сообщениями выпускников автошкол о необоснованных препятствиях и придирках, которым их подвергают, вымогая взятки.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Ответственные лица Агентства публичных услуг и ряд других чиновников, ответственных за проведение экзаменов на получение водительских прав, будут вызваны "на ковер" к премьер-министру. Об этом глава правительства сообщил в Facebook.

Автошкола
© Sputnik / Родион Прока
Продажа водительских прав в Молдове - купить можно, но проблемы будут

"Получаю сообщения "в привате" от выпускников автошкол, которые не могут сдать практические экзамены на получение водительских прав, даже с "n-нного" раза", - написал Ион Кику.

Глава правительства заявил, что у желающих сдать экзамен на право водить автомобиль откровенно вымогают взятки, искусственно провоцируя "ошибки" и придираясь к курсантам автошкол.

В пятницу, 3 января, я соберу должностных лиц Агентства публичных услуг и других проверяющих учреждений, чтобы обсудить с ними этот вопрос", - написал премьер-министр. 

Ион Кику призвал всех выпускников автошкол, которые сталкивались с подобными ситуациями в процессе получения водительских прав, отправить ему личное сообщение в Facebook.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Кожокару: всего 3% учеников автошкол сдают экзамен с первого раза
У курсанта бельцкой автошколы вымогали 400 евро за получение прав
Теги:
взятки, автошкола


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Минувший 2019 год в фотографиях Sputnik (часть вторая)
Рождественское преступление раскрыто: как пса поймали с поличным
Преступление на зимние праздники: полицейские раскрыли необычное дело
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться