Правительство обещает дополнительные пособия пенсионерам: кто получит выплату

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предложило начислять ежемесячные пособия пенсионерам, похоронившим своего супруга. Размер выплаты будет рассчитан исходя из размера пенсии, которую получал усопший, но при этом данная сумма не превысит пяти средних зарплат по экономике. Такое решение было принято правительством на последнем заседании в 2019 году.

Период начисления пособия также будет рассчитываться индивидуально по специальной формуле, и он не будет превышать пяти лет. Вдова или вдовец должны вписываться в определенные критерии. Так, пособие будут выплачивать в случае, если умерший супруг вышел на пенсию менее пяти лет назад. Кроме того, денежную помощь начислят в том случае, если супруги прожили вместе пятнадцать и более лет.

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Ранее, власти Молдовы уже поднимали вопрос о финансовой поддержке пенсионеров, похоронивших своего супруга. Так 27 ноября правительство одобрило проект закона о начислении пенсий по потере кормильца. Данная инициатива предполагает, что вдова или вдовец смогут получать в течение пяти лет пенсию умершего супруга.

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