Какое жилье покупают молдаване по программе Prima Casă

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают квартиры в городской местности. Больше всего жилья в рамках этой программы приобретено в Кишиневе, Бельцах, Гагаузии и Кагульском районе.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. С момента старта государственной программы Prima Casă ("Первый дом") и до настоящего времени зарегистрировано чуть больше четырех тысяч заявок, из которых одобрено 3 тысячи 871. Соответственно столько же жилья и было приобретено по льготным условиям кредитования. Такие данные приводит Минфин.

Общая сумма предоставленных банками на эти цели займов достигает 1,9 миллиарда леев, а активных гарантий - 968,79 миллиона леев.

"Из 3871 получателя 2720 – это семьи, а 1151 – молодые люди, не состоящие в брака. Средний возраст бенефициара – 31,3 лет", - добавили в Минфине.

Из общего числа участников этой программы 516 человек пользуются компенсациями в рамках Prima Casă-2, открытой для бюджетников, 1295 граждан - Prima Casă-3 (для многодетных семей), а 227 - Prima Casă-4 (для сотрудников частных компаний в рамках).

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"Средняя площадь приобретаемого жилья по этой программе составляет 60,054 квадратных метра, а средняя цена - 591,2 тысячи леев", - пояснили в министерстве.

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают квартиры в городской местности. Больше всего жилья в рамках этой программы приобретено в Кишиневе, Бельцах, Гагаузии и Кагульском районе.

Что такое Prima Casă?

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casă разработана для помощи молодым семьям, которые мечтают о собственном жилье. Молдавские власти запустили ее весной 2018 года. Согласно программе, государство гарантирует выплату половины кредита в случае, если получатель по определенным причинам окажется временно неплатежеспособным. После запуска Prima Casă-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники. Prima Casă-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Размер компенсации колеблется от 10 до 100% от стоимости жилья. Кредиты предоставляют пять молдавских банков.

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