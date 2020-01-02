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Мусор, архивное фото.

Убийственный мусор - как неорганические отходы гробят здоровье граждан РМ

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200102/28740246/ubiystvennyy-musor-glava-moldavskogo-kabmina-provel-zasedanije.html

В правительстве Молдовы прошло срочное заседание - премьер-министр поднял проблему переработки трудноразлагающегося мусора.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Проблема утилизации неорганических отходов, приносящих колоссальный вред экологической системе страны, далее не может игнорироваться. С этого начал в четверг рабочее заседание молдавский премьер Ион Кику, обращаясь к чиновникам из профильных ведомств. 

Всего в республике насчитывается 1047 свалок, куда свозят отходы, большая часть из которых - неорганические. Проблема их утилизации стоит на повестке дня кабинета министров довольно остро, а перерабатывать их необходимо с учетом мнений партнеров по развитию и молдавских экологов, уточнил Кику.

"Главной целью должно стать определение условий для сбора и утилизации неорганических отходов, этот процесс должен быть последовательным", - заявил премьер- министр.

Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Из-за пакета мусора дело дошло до рукоприкладства

Чиновники из министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды проинформировали премьера о том, что страна подразделена на 8 регионов по сбору и переработке отходов неорганического характера. В трех из них разрабатывается технико-экономическое обоснование для приобретения и внедрения современного оборудования по переработке твердых отходов. 

Результатом заседания, проведенного в четверг, стала договоренность о необходимости создания в Молдове единой государственной службы, ответственной за сбор и утилизацию неорганических отходов. Этот вопрос Кику поручил согласовать руководству профильного министерства с партнерами по развитию республики и экспертами-экологами.

Убийственный пластик

Тонны отходов (пластиковых пакетов, бутылок, упаковок) разбросаны сегодня вблизи молдавских сел, а зимний ветер разносит их на километры, и получается так, что загрязненными становятся десятки и даже сотни квадратных километров.

Чем грозит этот пластиковый хаос нашей стране и ее населению - ответ на этот вопрос дал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

"Общеизвестно, что при разложении пластика выделяется целый ряд токсичных веществ. Прежде всего, это - хлорорганические соединения, которые, попадая в живую природу, в почву, крайне долго разлагаются, но непрерывно наносят вред окружающей среде, способствуют развитию у человека онкологических заболеваний", - рассказал эколог.

Мусор, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco
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По словам эксперта, в зависимости от того, где разлагается полиэтилен или пластик, хлорорганические вещества проникают и в злаки, и в плоды фруктовых деревьев, а затем все это употребляет в пищу человек. Если этот процесс происходит непрерывно по всей цепи, то рано или поздно, опасные токсины могут подтолкнуть организм человека к возникновению онкопатологий.

Эколог утверждает, что уже сегодня необходимо максимально сократить реализацию вредной упаковки и тары, наладить сортировку мусора. Более того, специалист приветствует новый закон, принятый парламентом Молдовы, согласно которому в республике, начиная с 2021 года, будет полностью ограничена реализация пластиковой одноразовой тары, посуды, полиэтиленовых пакетов. Они будут заменены на биоразлагающиеся (натуральные, из крахмала - ред.) или матерчатые (в случае с пакетами). 

"Уже сегодня многие сознательные жители страны вернулись к матерчатым сумкам, сеткам. Пусть это выглядит немного старомодно, но, по крайней мере, не несет никакого вреда для экологии страны, для будущих поколений", - подчеркнул эколог.

По словам специалиста, на законодательном уровне необходимо ввести ответственность за уборку территории, находящейся в аренде или в частной собственности, а затем применять меры административного характера к тем, кто не удосужились вовремя там прибраться.

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Теги:
переработка, отходы, мусор, заседание, правительство, Ион Кику


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