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Арка Победы.

На Бога надейся - каким структурам доверяет наибольшее число граждан страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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В общественном сознании жителей Молдовы мало что меняется - они по-прежнему, как и в предыдущие годы, больше всего доверяют структурам, не связанным с чиновничьей бюрократией.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Православная церковь продолжает пользоваться поддержкой большинства граждан республики. Об этом можно судить по результатам Барометра общественного мнения, проведенного в конце минувшего года по заказу Института публичных политик.

Жители Молдовы продолжают надеяться на помощь Всевышнего и его служителей, а среди государственных структур и ведомств наиболее доверяют Пограничной полиции, за которой следуют Генеральный инспекторат полиции, Национальный инспекторат патрулирования и прокуратура.

Владимир Цуркан
© Sputnik /
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Правда, органам юстиции в республике доверяют лишь 35 процентов опрошенных.

Граждане Молдовы проявляют значительный скепсис в связи с работой структур, связанных с политикой. Партиям, правительству, парламенту и профсоюзам, а также Национальному антикоррупционному центру и Центральной избирательной комиссии доверяет наименьшее число жителей Молдовы. 

Погрешность социологического опроса составляет плюс-минус 2,84 процента.

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Теги:
опрос, граждане, доверие


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