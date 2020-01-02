Как назвали первых родившихся в 2020 году детей в Кишиневе

Самый красивый и лучший подарок: мамы малышей, которые родились в новогоднюю ночь, поделились своими эмоциями.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Первым ребенком, появившимся на свет в 2020 году в муниципальной больнице №1 Кишинева, стала девочка, которая родилась в 01.10. Малышку назвали Андреей. Об этом сообщили в медучреждении.

Мама новорожденной Анна Тифин рассказала, что в новогоднюю ночь получила "самый красивый подарок".

"Андрея - долгожданный ребенок для всей семьи. Для нас она - дар Божий, потому что произошло все крайне неожиданно - после долгого ожидания беременности, узнала о ней утром на Пасху. Сейчас родила - в новогоднюю ночь. И это опять подарок Господа для нас", - сказала женщина.

К слову, у Андреи есть девятилетний брат.

Всего в первый день 2020 года в родильном отделении первой муниципальной больницы появились на свет 12 малышей – пять девочек и семеро мальчиков. Как сообщили в медучреждении, все дети здоровы.

Второй в новогоднюю ночь родилась девочка Миранда. Она появилась на свет в 02.14. Ее мама Татьяна Декуш отметила, что находится на пике счастья. По ее словам, рождение дочки, в том числе и в ночь на 1 января, - это лучший подарок в ее жизни.

В столичном Центре матери и ребенка в новогоднюю ночь народились четыре малыша – три мальчика и одна девочка.

По приметам, появившийся на свет в Новый год ребенок - счастливее остальных. Семью новорожденного в течение всего года будет сопровождать успех. А еще раньше верили, что первоянварские именинники защищены от злых сил и угрозы утопления.

Стоит отметить, что с 1 января 2020 года увеличился размер единовременного пособия по рождению ребенка с 7 тысяч 911 до 8 тысяч 299 леев.

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