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Михай Которобай

Которобай: чиновники в Молдове нарушают клятву и не понимают роли омбудсмена

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200102/28741309/kotorobay-chinovniki-v-moldove-narushayut-klyatvu-i-ne-ponimayut-roli-ombudsmena.html

По мнению народного адвоката Молдовы, о нашей стране пока нельзя говорить, как о правовом государстве, поскольку даже в правительстве страны плохо понимают роль омбудсменов.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Народной адвокат по правам человека в Республике Молдова Михай Которобай заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что большинство госслужащих нарушают данные ими клятвы, не несут никакой ответственности и не знают роли народного адвоката.

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© CC0 / Pixabay / rawpixel
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"Многие чиновники приносят клятву. Везде присутствует фраза "клянусь защищать права и свободу человека". Скажите мне, если хотя бы один госслужащий понес ответственность за нарушение этой клятвы. Ни найдете таких ни в одном госучреждении", - отметил Которобай.

Он рассказал, что в 2016 с ним произошла возмутительная история. По словам юриста, власти приняли к сведению его доклад о соблюдении прав человека в Молдове и вместо того, чтобы выполнить некоторые рекомендации из документа, предложили омбудсмену свои.

"В 2016 году после презентации отчета было сделано множество рекомендаций правительству, после этого высший орган исполнительной власти сделал свои 17 рекомендаций, то есть что должен сделать я. По тому, что они предложили, правительство дало понять, что не знает в чем роль народного адвоката", - объяснил Которобай.

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Он уточнил, что институт народного адвоката - орган который способствует соблюдению прав человека, и при этом является независимым от других органов власти.

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В таких условиях, как считает Которобай, нельзя говорить о Молдове как о правовом государстве.

Омбудсмен добавил, что за последние десять лет парламент ни разу не заслушал отчет Центра по правам человека и парламентских адвокатов.  

Которобай уточнил, что из 900 заявлений, полученных в адрес народных адвокатов в 2109 году, две трети касались катастрофических условий содержания заключенных.

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Теги:
Михаил Которобай, права человека, Омбудсмен


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